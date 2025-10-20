Kometen "Lemon" passerar jorden – då ser du den

Är du intresserad av rymden? Då kan du titta upp mot Karlavagnen de kommande veckorna och förhoppningsvis få en skymt av kometen "Lemon".

Nära stjärnbilden Karlavagnen kan det vara möjligt att skymta kometen Lemmon de närmaste veckorna – åtminstone med mobilen som hjälpmedel.



— Nu vid nymåne passar det väldigt bra, säger Eric Stempels, forskare vid institutionen för fysik och astronomi, men tillägger att det är svårt att få syn på kometen med blotta ögat.

— Men precis som med norrsken, om man använder sig av en mobilkamera och tar en exponering på några sekunder då har man nog chans att fånga den där suddiga fläcken på bild.

FOto: Johan Nilsson/TT

Komenten "Lemon" passerar jorden den 21 oktober

Framför allt kring den 21 oktober kommer det att vara goda förutsättningar att få skymt på kometen då det är nymåne. Den som vill se kometen ska ta med sig mobilen till en plats långt ifrån stadsljus och rikta mobilkameran mot stjärnbilden Karlavagen. Eric Stempels säger att man ska blicka bredvid stjärnbilden.