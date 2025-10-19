1,3 miljoner svenskar mår dåligt av jobbet: “Allvarligt”

Trötthet, smärta och stress. Över en miljon svenskar upplever hälsoproblem som beror på jobbet. Nu slår Arbetsmiljöverket larm om en ohållbar arbetsmiljö.



Enligt ett pressmeddelande från Arbetsmiljöverket lider omkring 1,3 miljoner svenskar av arbetsrelaterade hälsoproblem. Det vanligaste besvären är trötthet, smärta och kroppsvärk. Rapporten bygger på en undersökning där 11 700 personer i åldern 16-74 hat intervjuats.

– Det är allvarligt att så många får hälsoproblem av sitt jobb – och att vi inte ser någon förbättring över tid, säger Lars Lööw, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

Välfärdsyrken hårt drabbade

Vård, omsorg, utbildning och byggbranschen sticker ut negativt. Där uppger var tredje person att de har besvär med hälsan på grund av sitt arbete. Bland lärare rapporterar runt 40 procent arbetsrelaterade besvär. Även snickare och maskinoperatörer ligger högt.

Besvären beror sällan på olyckor då endast sex procent uppger det som orsak. Vanligare anledningar är hög arbetsbelastning, stress, dåliga arbetsställningar och otydliga krav.

För 400 000 personer har problemen lett till frånvaro från jobbet, varav hälften har behövt söka vård.

Kvinnor drabbas hårdare än män, speciellt inom välfärdsyrken.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Arbetsgivarnas ansvar

I tre av fyra fall känner arbetsgivaren till medarbetarnas hälsobesvär.