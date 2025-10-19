Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Arbetsmiljö

1,3 miljoner svenskar mår dåligt av jobbet: “Allvarligt”

Publicerad: 19 okt. 2025, kl. 21:32
Över en miljon svenskar upplever hälsoproblem från jobbet.
Över en miljon svenskar upplever hälsoproblem från jobbet. Foto: Oscar Olsson/TT & Martina Holmberg/TT

Trötthet, smärta och stress. Över en miljon svenskar upplever hälsoproblem som beror på jobbet. Nu slår Arbetsmiljöverket larm om en ohållbar arbetsmiljö.

Linnéa Svensk
Linnéa Svensk,
Reporter

Ämnen:

Arbetsmiljö, Hälsa

Enligt ett pressmeddelande från Arbetsmiljöverket lider omkring 1,3 miljoner svenskar av arbetsrelaterade hälsoproblem. Det vanligaste besvären är trötthet, smärta och kroppsvärk. Rapporten bygger på en undersökning där 11 700 personer i åldern 16-74 hat intervjuats. 

– Det är allvarligt att så många får hälsoproblem av sitt jobb – och att vi inte ser någon förbättring över tid, säger Lars Lööw, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

Välfärdsyrken hårt drabbade

Vård, omsorg, utbildning och byggbranschen sticker ut negativt. Där uppger var tredje person att de har besvär med hälsan på grund av sitt arbete. Bland lärare rapporterar runt 40 procent arbetsrelaterade besvär. Även snickare och maskinoperatörer ligger högt. 

Besvären beror sällan på olyckor då endast sex procent uppger det som orsak. Vanligare anledningar är hög arbetsbelastning, stress, dåliga arbetsställningar och otydliga krav. 

För 400 000 personer har problemen lett till frånvaro från jobbet, varav hälften har behövt söka vård. 

Kvinnor drabbas hårdare än män, speciellt inom välfärdsyrken. 

LÄS MER: Alarmerande siffror: De förlorar 13 900 när de går i pension

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Arbetsgivarnas ansvar

I tre av fyra fall känner arbetsgivaren till medarbetarnas hälsobesvär. 

– Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Det krävs ett gemensamt ansvar – från arbetsgivare, politiker, myndigheter och parter – för att vända den här utvecklingen, säger Lars Lööw.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
21:32
Nyheter
/ Inrikes

1,3 miljoner svenskar mår dåligt av jobbet: “Allvarligt”

Idag
20:04
Nyheter
/ Inrikes

Vanligt fel på anställningsintervjun – så undviker du det

Idag
19:17
Nyheter
/ Inrikes

Ung man stickskadad – mordförsök

Idag
18:51
Nyheter
/ Inrikes

Fler snabbkurser ska hjälpa Hemvärnet att växa

Idag
18:23
Nyheter
/ Inrikes

Skjutning i Sandviken kopplas till gängmiljön

Idag
10:55
Nyheter
/ Inrikes

Gängtoppen ”Greken" häktas i Sundsvall

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons