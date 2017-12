Presenteras av: The Inner Circle

Tror du på julmirakel? I så fall kan du säkert hålla med om att det är ett stort sådant som har ägt rum i dagarna!



Annons

Oasis kan vara på väg tillbaka.

Jajemen, du hörde rätt. Oasis kan vara nära en comeback efter att manchesterbröderna, äntligen får vi väl säga, verkar ha blivit sams igen.





Liam Gallagher och Noel Gallagher har varit rejält osams under majoriteten av bandets existens och fejden sägs ha hållit på sedan 1994 innan den nådde sin kulmen när Noel lämnade Oasis 2009.

Med den här nyheten så kan vi titta tillbaka på några av brödernas utbrott med en glimt i ögat.



Vi ger er: The Best of Gallagherbröderna!

1996: Precis innan deras spelning på MTV Unplugged så påstår Liam att han inte kan uppträda för att han har ont i halsen. Sagt och gjort så tar Noel och sjunger under konserten, men något oväntat händer.



En fotograf med ett vaket öga har fått syn på Liam på en balkongplats under spelningen. När Liam väl märker att han är påkommen så börjar han häckla sin bror medan han försöker sjunga.





2005: Noel berättar i en intervju att han är proffs på att mindfucka sin bror.

– Han är faktiskt dödsrädd för mig. Jag kan läsa av honom och spela trick på honom som om han vore ett gammalt arkadspel. Jag kan få honom att ta beslut som han tror är hans egna, men egentligen så är dom mina.

2009: Noel fortsätter några år senare att hacka på sin bror och säger det här i en intervju med Q:

– Han är oförskämd, arrogant, skrämmande och lat. Han är den argaste människan du någonsin kommer att träffa. Han är som en man med en gaffel i en värld fylld av soppa.

Men nu verkar gammalt groll vara glömt och är inte det ett julmirakel så säg.





Tyckte du att den här artikeln var intressant? Läs även om polisen som spelade don't look back in anger på flygplatsen



Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.