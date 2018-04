1. "Det ser mörkt ut på Kameruns avbytarbänk"

Det här är ett av svensk sporthistorias mest kända citat . Det ska ha sagts av kommentatornunder matchen Kamerun-England i fotbolls-VM 1990, efter att Kamerun tappat ledningen i matchen.

Citatet blev superkänt när sportjournalisten Lasse Anrell lyfte det i en bok om sportgrodor.

Men Hegerfors säger det aldrig i matchen. Och ingen verkar kunna hitta klippet där han faktiskt säger det, trots att han själv medgett att han förmodligen sagt det. Vissa menar att det kan ha sagts i ett annat sammanhang, en annan match eller till och med av en annan kommentator. Men det kan mycket väl vara så att Arne Hegerfors aldrig sagt de kända orden.

Sportkommentatorn Arne Hegerfors

2. "Jag håller inte med om vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att säga det"

Det här citatet brukar tillskrivas den franske filosofen Renée Voltaire. Men nej, han sa aldrig så. Citatet kommer från en biografi över Voltaire som skrevs 1907.

3. "Var förändringen du vill se i världen"

Här är ett citat man ofta ser i inspirerande Facebook-grupper och i politiska sammanhang. Men nej, Mahatma Gandhi lär aldrig ha sagt detta. New York Times har grävt lite i historien, och det Gandhi-citat som kommer närmast är detta:

”Om vi kan ändra oss själva skulle också tendenserna i världen förändras. Om en man ändrar sin egen natur så ändras världens attityd mot honom. Vi behöver inte vänta på att se vad andra gör.”

4. "Houston, we have a problem"

Känt Tom Hanks-citat från filmen Apollo 13, men i verkligheten sa astronauten John Swigert "Houston we've had a problem here".

Tom Hanks sa det, inte astronauten.

5. "Beam me up, Scotty"

Klassiskt citat från Star Trek, eller hur? Nej, inte en enda gång i filmerna eller serien säger någon frasen. Däremot finns det flera exempel på att karaktärer sagt "Scotty, beam us up", eller bara "beam me up"

6. "Om du inte kan hantera mig när jag är sämst förtjänar du mig inte när jag är som bäst"

Det här starka citatet brukar tillskrivas filmstjärnan Marilyn Monroe, men inget tyder på att hon någonsin sagt det.

7. "Luke, I am your father"

Den episka repliken från Star Wars: Episode V är en av världens mest kända. Men faktum är att Darth Vader säger "No, I am you father" i filmklassikern.





8. "Låt dem äta bakelser"

Den franska dorttningen Marie Antoinette ska tydligen ha sagt detta när hon fick höra att invånarna i Paris svalt i revolutionstiderna i slutet av 1700-talet. Citatet har under århundraden blivit en symbol för den dumma överklasskvinnan som inte begriper hur vanligt folk har det.

Men ingenting tyder på att Marie Antoinette sa de bevingade orden. De är skrivna av filosofen Jean-Jaqcues Rousseau, som menar att orden ”låt dem äta brioche” sas av en prinsessa. Dock inte Marie Antoinette.

Många historiska källor pekar istället på att Marie Antoinette var, åtminstone för sin tid, en generös och medkännande drottning.

Frankrikes drottning Marie Antoinette

9. "Om en människa dör är det en tragedi, om en miljon dör är det statistik"

Det finns faktiskt inga bevis för att den sovjetiske diktatorn Josef Stalin någonsin ska ha sagt det kända citatet. Men om han sa det lär han ha snott det från den tyska satirikern Kurt Tucholsky, som 1925 ska ha skrivit något liknande för att driva med diplomater.

10. "Elementärt, min kära Watson"

Och nej. Sherlock Holmes säger aldrig detta i någon av böckerna. Citatet dyker upp för första gången i P.G. Woodhouses Psmith Journalist från 1915.

