Kaos på gröna linjen i Stockholm – resenärerna rasar

Idag kickar sommarkaoset på gröna linjen igång i Stockholm och folk var inte sena på att reagera. Många arga resenärer uttrycker sin ilska på sociala medier. På SL:s Facebooksida har det ramlat in arga meddelanden under morgonens rusningstrafik.



"Personen som kom på att det var en bra idé att renovera båda perrongerna samtidigt borde tänka över sitt yrkesval. Är det verkligen idealt? Och sen skiten i slussen på det. Tack SL för er kassa planering."

"Vilken shitshow det var att åka med er precis. Om jag som pigg ensamåkare har det svårt att ta mig fram, hur tänkte ni att personer med någon form av funktionsnedsättning, behov av hjälpmedel, eller personer med barn/barnvagn kommer ha det?"

"Kollektivtrafiken har försämrats avsevärt och då är det 2018 vi enligt min almanacka befinner oss i. Så sjukt, sjukt less på ert urusla tänk."

Casper Bringholm 25, bor i Hammarbyhöjden i Stockholm och reser med SL till jobbet som ligger på Odenplan. Resan tar vanligtvis en halvtimme Men resan tog lite längre tid imorse.

– Imorse var jag fortfarande inte på plats på jobbet en timme efter att jag dragit hemifrån. Informationen till resenärerna var inte bra. Åker med SL nästan dagligen och är likt många beroende av kollektivtrafiken för att kunna jobba.

Casper är kritisk till hur SL sköter ersättningstrafiken, och denna gång var inget undantag.

– Tycker generellt det hela har skötts mycket dåligt. Känns lite som a slap in the face att få höra att resan kommer ta uppåt en timme istället för 25 minuter, utan någon faktisk lösning. Känns som det alltid gör med SL, att de hade en god tanke men att utförandet blir fallande.

Bildkälla: TT





Därför renoveras det

Gröna linjen är Stockholms äldsta tunnelbanelinje. För att kunna köra tågen säkert och i tid krävs kontinuerliga renoveringsarbeten. Under sommaren är det färre resenärer då många är iväg på semester, vädret är varmt och kvällarna ljusa så det går att arbeta längre in på dagarna. Därför görs de flesta ombyggnaderna under sommartid, skriver SL på sin hemsida.

SL skriver också att även om färre reser under sommaren kommer det att bli trångt ombord tågen. De uppmanar resenärer att planera sin resa i god tid och att välja alternativa resvägar i största möjliga mån.

Vilka drabbas?



De linjer som påverkas mest just nu är linje 17, till och från Skarpnäck samt linje 18, till och från Farsta. Mellan den 16 till 30 juli stängs även Söderströmsbron mellan gamla stan och Slussen, vilket innebär byte för alla resenärer som reser gröna linjen söder om T-Centralen. Även Hagsätra-linjen kan vara beredda på trängre trafik.



Ombyggnationerna stör inte lika hårt dig som åker gröna linjen västerut mellan T-Centralen och Hässelby. Men var beredd på eventuella förseningar och andra störningar som kan uppstå.



Läs mer om hur det drabbar dig här.