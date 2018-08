Kaos i tågtrafiken – inställda tåg på grund av extremvädret 23 Reaktioner

09/08/2018

Efter att den så kallade "Afrikahettan" lagt sig drar ett regnområde in över landet. Värme och åska har gjort kaos i tågtrafiken. Vädret ställer till det i trafiken och många tåg ställs in under torsdagen.

