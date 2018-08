Är du trött på sommaren? Då kommer hösten till Sverige

Okej, så den svenska sommaren har varit riktigt varm. Faktiskt den varmaste på 260 år, alltså sedan man började föra statistik. Men Sverige har plågats av skogsbränder på flera platser i landet, och många väldigt allvarliga – här kan du läsa mer om skogsbränderna i Sverige.

De senaste dagarna har varit lite svalare jämfört med tidigare veckors galna värme. Om det är så att du känner dig lite trött på sommaren och värmen och kanske längtar efter hösten så är du nog inte ensam.

För vem saknar inte lite tända ljus, en kopp varm choklad, mysa ner sig i soffan i en stor varm stickad tröja och slå på en film och höra hur regnet smattrar mot fönstret. Och alla härliga färger på träden. Ja, hösten är ändå härlig.

Hösten börjar närma sig. Unsplash/Greg Shield

Men när är det egentligen höst då?



Jo, för att det ska räknas som höst så ska dygnsmedeltemperaturen vara sjunkande under en period på fem dygn och det ska vara under 10 plusgrader men inte under 0 grader, enligt SMHI. Det är i alla fall den meteorologiska definitionen av höst. Det finns även några datum på SMHI där man kan se när hösten normalt sätt brukar knacka på.

Bor man i Stockholm så står det att hösten brukar komma den 29 september, och för Malmöborna så är det den 12 oktober som gäller. Högre upp i landet brukar hösten anlända lite tidigare – i Kiruna brukar det vara runt den 16 augusti och den 5 september är det i Östersund.

Sen väntar vintern, men det är ett tag kvar – så ni kan vara lugna.

