Vitamin Well kommer med sockerfri nyhet – vi har testat den

Vitamin Well har funnits på marknaden i många år och har under årens lopp lanserat en del nya smaker. Men de har fram tills nu inte hoppat på tåget med sockerfria drycker.

Men nu lanserar de alltså tre smaker som ska vara helt utan socker. Dessutom är de nya dryckerna kolsyrade och kommer i burkar istället för i flaskor.

Det är inga nya smaker utan de tre varianter som kommer som dryck på burk är samma smaker som redan går att hitta i butik. Vitamin Well Zero är vitaminberikade precis som de klassiska Vitamin Well dryckerna.

De nya dryckerna. Bildkälla: Pressbild Vitamin Well

Nyheter24 har testat de nya dryckerna för att se om de håller måttet.

– Det är små kolsyrebubblor, mindre än den genomsnittliga kolsyrade drycken, säger testpersonen Agnes Källén.

– Den har inte alls den eftersmak som andra Zero-drycker kan ha, säger Sebastian Lundgren som också medverkar i testpanelen.

Testpersonen Alice Kleiva fastnade speciellt för en av smakerna.

– Passionen kändes väldigt fräsch, säger hon.

Se hela vårt test i klippet ovan.

Vitamin Well Zero kommer ut i butiker från och med vecka 38.

