Tv-avgift ersätts av ny skatt – så mycket kommer det kosta

Ja, tanken är att vi ska börja år 2019 men en helt ny skatt och redan på första januarilönen kommer vi märka skillnad. Och det kommer inte kosta oss lika mycket (eller lite) som tidigare. Nu kommer kostnaden variera – beroende på vad du tjänar.

Vi har tagit ut detta lite i förskott eftersom riksdagen ännu inte har röstat fram förslaget. Men det är med största sannolikhet som det kommer röstas fram en ny skatt på onsdag, som kommer ersätta den nuvarande radio- och tv-avgiften.

Skillnaden på avgiften och nya skatten

Skillnaden på nya skatten och radiotjänst-avgiften är att det endast är de som har tv som betalar radiotjänst, men skatten ska alla betala. Frågan är bara hur mycket det kommer kosta?

– En ensamstående pensionär med lägre inkomst som betalat tv-avgiften tidigare kan få det betydligt mycket billigare, säger Pia Blank Thörnroos som är skattejurist på Skatteverket, till Expressen.

Kostnaden kommer variera för var och en, beroende på hur mycket du tjänar. Men som tur är finns det ett tak. Det kommer alltså inte kunna kosta hur mycket som helst. Du kommer som mest behöva betala i omkring 1 300 kronor per år.

Vilka kommer få betala den nya skatten?

Alla över 18 år kommer framöver att få betala för public service. Är man över 18 och bor hemma behöver du alltså också betala den nya skatten, även om exempelvis mamma eller pappa också betalar.

– Men en sak som folk kanske inte tänker på om man har unga vuxna i ett hushåll så får alla betala skatten. Om du har ett hushåll på två unga vuxna så kan det bli så att alla fyra får betala avgift. Då blir det dyrt, fortsätter Pia Blank Thörnroos till Expressen.



Betalar per person

Så det nya är alltså att man betalar per person, förut var det per hushåll. Vilket betyder att om man är två vuxna i ett hushåll kommer det som mest kosta 2600 kronor per år, vilket blir dyrare än tidigare summan 2400 kronor som alla hushåll delade på.

Billigare

Och för dig som redan betalar radiotjänst-avgift idag och bor ensam hurrar nog lite extra. Med tanke på att den nya skatten som mest kommer kosta 1 300 kronor per år. Och den nuvarande avgiften för radio- och tv-tjänst är på 2 400 kronor per år. Cirka 1 100 kronor rakt ner i fickan!

Men de exakta tabellerna är inte klara ännu. Men enligt Skatteverket ska vi räkna med att det kommer kosta de flesta lite mer än en hundralapp i månaden med start januari 2019.



Är du däremot skolungdom över 18 och tjänar mindre än 20 000 kronor om året kommer det inte svida lika mycket i plånboken. Skatten kan då nämligen sluta på ynka sju kronor per år, skriver Expressen.

Nyheter24 har tidigare skrivit om Postnords nya förslag. Om de får bestämma kommer de höja priserna på frimärken och minska utdelningsdagarna av post. Här kan du läsa mer om det.