4 000 hushåll strömlösa

Flera färjor har också ställts in mellan Norge och Danmark och Norge och Sverige. Bland annat mellan Sandefjord and Strömstad i norra Bohuslän.

Stormen Floris orsakade trafikolyckor

Under måndagen härjade ovädret även i bland annat Skottland där det ledde till störningar i tågtrafiken. Flyg och färjor ställdes in och folk uppmanades till att undvika resor. Över 50 000 hushåll i Skottland lämnades strömlösa när Floris drog in.