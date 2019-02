SMHI utfärdar klass 2-varning – risk för storm i halva Sverige

Nu gäller det alltså att hålla i sig – igen. På vissa platser i landet kan det i helgen blåsa upp till 25 meter per sekund.

Tro det eller ej, men efter att vi har fått smaka lite på våren så är nu stormen på väg. SMHI varnar nu för storm och stormbyar i flera delar av vårt avlånga land.

Det är under söndagen som ovädret kommer dra in. Från Jämtland och Västernorrland och ända upp till Norrbotten har SMHI utfärdat klass 2-varningar. Och de västliga stormbyarna kan få vindarna att blåsa upp till 25 meter per sekund. Håll i hatten!

– Det kan blåsa upp ordentligt, i Lapplandsfjällen blir det rejält blåsigt och snöbyar som drar in i samband med vinden, säger Lasse Rydqvist, meteorolog på väderinstitutet Storm, till Expressen.

Håll koll på lavinvarningar

Har du sportlov och befinner dig i fjällen? Då kan det vara läge att hålla koll på lavinvarningar. Men även räkna med en hel del ishalka.

– Det är mild luft över hela landet och egentligen plusgrader vilket gör att byarna som drar in över fjällen i morgon kan bli regn och då kommer vi ha problem med ishalka. Det kommer att kulminera söndag kväll då det blir stormbyar, fortsätter Lasse Rydqvist till Expressen.

Risk för kringflygande föremål

I och med klass 2-varningen finns det även risk för kommande skador på byggnader, men också att föremål kan flyga omkring på grund av de hårda vindarna. Man kan även räkna med risker för störningar i både trafik samt el- och teleförsörjning.

Ändras prognosen till 30 meter per sekund så kommer varningen att uppdateras till en högre varning.

Svårt att gå upprätt

"Mycket svårt att gå upprätt. Vid lös snö obefintlig sikt. Farligt att vistas på fjället. Vinden kan i byarna uppgå till orkanstyrka. Klass 2 är den allvarligaste varningsklassen för vind i fjällen", skriver SMHI i sin varning.



Alla fjällbesökarna bör hålla sig uppdaterade, då vädret kan bli riktigt hårt i fjälltrakterna under söndagen.

Stora mängder snö

I de nordligaste delarna av Norrbotten väntas även stora mängder snö. Ska man lita på prognosen så snackar vi 20 centimeter snö i Kiruna på söndag.

Varningar är utfärdade i:

Jämtlands län

Västernorrlands län

Västerbottens län

Norrbottens län

Nyheter24 har tidigare skrivit om att det snart ska bli vår. Har du koll på när det officiellt blir vår? Det kan du läsa mer om här.