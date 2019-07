Ett stort huvudbry för Greta Thunberg har varit hur hon ska lyckas ta sig över Atlanten för att kunna delta i viktiga klimatkonventioner där.

Nu står det klart – för att kunna medverka på bland annat FN:s klimattoppmöte i New York, tar Greta och seglar över atlanten. Det bekräftar hon på Twitter.

Greta Thunbergs tweet. Bildkälla: Twitter

"Goda nyheter! Jag kommer att delta i FN:s klimattoppmöte i New York, COP25 i Santiago och andra evenemang under resans gång. Jag har blivit erbjuden en plats på den 60 fot långa båten Malizia II. Vi kommer att segla över Atlanten från Storbritannien till New York i mitten av augusti", skriver Thunberg på sin Twitter.

MER: Greta Thunberg gör musik för klimatet – släpper låt med band