Greta Thunberg är nu på väg hem till Sverige efter drygt fyra månader på resande fot.

Innan 16-åringen började bege sig hemåt stannade hon till i italienska Turin för att delta på en klimatstrejk.



Stämningen var god – i alla fall tills klimataktivisten råkade prata svengelska. Då missuppfattades hennes budskap som en våldsuppmaning.

Nu ber Thunberg om ursäkt på Twitter.

Svengelskan ställde till det

I talet ville Thunberg förmedla att vi måste börja hålla världens makthavare ansvariga för klimatet.

I all hast råkade dock Thunberg direktöversätta det svenska uttrycket "ställa någon mot väggen":

"We will make sure that we put them against the wall and that they will have to do their job and to protect our futures", sa hon enligt nyhetsbyrån AP.

Greta Thunberg i Turin. Bildkälla: Antonio Calanni/AP

Ber om ursäkt

På sociala medier blev det tydligt att vissa tolkade Thunbergs ord som en våldsuppmaning. Thunberg skrev kort därefter en tweet för att tydliggöra vad hon menade:





"Igår sa jag att vi måste hålla världens makthavare ansvariga och oturligt nog sa jag "put them against the wall. Det är svengelska".

Hon fortsätter:

"Det är vad som händer när man improviserar tal på sitt andraspråk".

Thunberg ber även om ursäkt i tweeten för eventuella missförstånd. Hon betonar att skolstrejkrörelsen är emot all typ av våld.

Läs även: Greta Thunberg tar paus: "Måste vila"