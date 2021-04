Efter åtta år som Sveriges finansminister i Fredriks Reinfeldts regering lämnade Anders Borg politiken bakom sig i oktober 2014. Sedan dess har Borg både hunnit få, förlora och återfå en rad styrelseuppdrag.

De senaste årens upp- och nedgångar i karriären kan delvis härledas till den skandal som Borg var inblandad i vid en sommarfest 2017. Läs mer om vad som hände här.

Årslön på över tre miljoner kronor

Anders Borg. Foto: Fredrik Persson/TT

Borg har mer än dubblerat sin inkomst sedan han var finansminister – skandalfest till trots. Under 2019 hade tjänade han nämligen 3 140 900 kronor, vilket gav honom en månadslön på drygt 262 000 kronor.

Vinsterna i det egna bolaget har halverats

Även om Borg alltså har en stadig inkomst gör sig skandalen under 2017 påmind i det egna bolaget "Economic and Financial Management Anders Borg AB". Bolaget nådde sin ekonomiska pik 2016 då man omsatte 16 698 000 kronor och hade en vinst på 8 206 000 kronor.

Sedan dess har framgångarna dalat. Under 2019 låg omsättningen och vinsten på 7 542 000 respektive 3 922 000 kronor. Omsättningen och vinsten har, med andra ord, mer än halverats sedan skandalfesten.