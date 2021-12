Så ska SJ lösa personalkrisen i jul

För att i sista stund före jul försöka lösa personalbristen skickade SJ tidigare i veckan ett sms till sina anställda med en förfrågan om att jobba extra på ledig tid mot en ersättning om 4 500 kronor per pass, rapporterar P4 Göteborg.

— Det har fått en märkbar effekt, säger Peter Krameus, presskommunikatör på SJ, till Göteborgs Posten, men vill inte uppge hur många det rör sig om.

I veckan meddelade SJ att 30 avgångar ställs in under julveckan och ytterligare 30 kommer att ställas in mellan jul och nyår. Men SJ menar att det är tågen som är inställda, inte antalet platser. I stället sätter man in fler vagnar på de tåg som fortfarande går, och bokar om de drabbade julresenärerna till andra avgångar.