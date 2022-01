Talgoxen i topp – men grönsiskan överraskar

6 000 fåglar har hittills rapporterats in under helgen och i ohotad ledning tronar – som vanligt – talgoxen. Fågelräkningen ”Vinterfåglar inpå knuten” genomförs sista helgen i januari. Vem som helst i landet kan räkna hur många fåglar de ser vid fågelbordet och rapportera in till Birdlife Sverige.

Fakta: Vanligaste vinterfåglarna i januari 2022 1. Talgoxe 2. Blåmes 3. Pilfink 4. Grönsiska 5. Domherre 6. Bergfink 7. Koltrast 8. Skata 9. Grönfink 10. Kaja Källa: Birdlife Sverige — Innan helgen är över räknar vi med att 20 000 rapporter ska ha kommit in, säger Niklas Aronsson, som är talesperson för organisationen. Förutom talgoxen är blåmesen och pilfinken flitigt förekommande. Däremot är det något av en överraskning att så många grönsiskor rapporterats in. — Den har ett bra år, speciellt i Stockholmstrakten, förra året var det nästan inga grönsiskor alls, säger Niklas Aronsson. Förklaringen är tillgången på alfrön. Finns det gott om alfrön tidigt på hösten stannar grönsiskorna kvar, annars drar de vidare. Även bergfinken, som tar sig in på en sjätteplats på listan, sticker ut. — Det är inte alls varje år som det finns så gott om bergfink i landet, så det är glädjande, säger Niklas Aronsson. De arter som har tappat mark i år ser hittills ut att vara koltrast och gulsparv.