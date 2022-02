Liberaler vill höja reseavdraget

De höga bensin- och dieselpriserna gör att partierna nu presenterar det ena förslaget efter det andra. Liberalernas förslag siktar främst in sig på att höja reseavdraget under tre år, från 18:50 till 23 kronor per mil.

— Förslaget får störst effekt för de som bor på landsbygden. Nästan var tredje sysselsatt på landsbygden har det här stödet, säger Jakob Olofsgård, landsbygdspolitisk talesperson i L.

Partiet vill införa förändringen så snart som möjligt, vilket innebär vid nästa årsskifte.

Även regeringen och Centerpartiet ser reseavdragen som ett sätt att mildra de höga bränslepriserna. Regeringen planerar att lägga fram en proposition om ett helt nytt system för jobbresor den 12 april.

L föreslår även att fordonsskatten ska ses över och att glesbygdsavdraget då minst fördubblas.

Reduktionsplikten, alltså att man blandar in biodrivmedel i fossila bränslen för att få ned utsläppen, har mer och mer hamnat i skottgluggen. KD, M och V verkar nu ångra att de röstade för ökade krav på inblandning av de dyrare biobränslena så sent som förra året.

Riksdagen drev då igenom att regeringen ska återkomma med en analys av hur de stegrade kraven påverkar hushåll och företag. L vill nu att regeringen snabbar på översynen.