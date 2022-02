Stor brist på deltidsbrandmän: "Blir svårare"

För att bli deltidsbrandman behöver du vara över 18 år, frisk och simkunnig. Du bör ha god kondition, gilla lagarbete, vara stresstålig och inte vara mörk- eller höjdrädd. Du ska dessutom ha körkort.

En deltidsbrandman behöver bo och arbeta med möjlighet att ta sig till brandstationen inom 5-7 minuter. Din arbetsgivare behöver godkänna att du arbetar som deltidsbrandman. Anställningskriterierna kan dock variera något mellan olika kommuner.

Normalt har en deltidsbrandman beredskap ungefär var fjärde vecka. Då kan det bli aktuellt med utryckningar när som helst under dygnet. Dessutom behövs ledighet vid några tillfällen varje år för att genomföra övningar, normalt ca 50 timmar per år. De flesta övningar genomförs under beredskapsveckorna, det vill säga ungefär en gång i månaden.

Innan du kan börja behöver du genomgå en utbildning som hålls av MSB och tar ungefär sex veckor. Utbildningen betalas av räddningstjänsten där du är anställd, som också i en del fall ersätter förlorad arbetsinkomst under utbildningstiden.

