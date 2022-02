Drygt 2 miljarder för mer hållbart fiske

Regeringens förslag till nytt havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram har nu lämnats in till EU-kommissionen för godkännande. Det handlar om drygt 2 miljarder kronor som ska fördelas under perioden 2021-2027, vilket är runt en halv miljard mer än under föregående sjuårsperiod.

Mer svensk fisk

— Jag vill att fler ska kunna njuta av den goda och klimatsmarta svenska fisken, men då behöver vi ge förutsättningar för det småskaliga kustfisket och ta tillvara på de möjligheter som vattenbruket ger, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S).

— Det handlar om mer svensk fisk och ett hållbart svenskt fiske.

Stöden kan ges för en rad olika projekt, som både ska leda till gröna jobb och en mer hållbar fiskerinäring. Till exempel kan fiskare, fiskeodlingar, forskare och myndigheter få pengar för att minska energianvändning och bränsleförbrukning eller för att förbättra arbetsförhållanden ombord. Men det går också att få ersättning för fällda sälar eller för att ligga stilla i hamn när det inte går att fiska.

Ta upp spökgarn

Landsbygdsministern betonar vikten av att skapa sysselsättning, trots att fiskekvoter som ska se till att bestånden överlever på sikt, begränsar fiskemöjligheterna.

— När vi vet att fiskekvoterna ser ut som de gör, så kan det också vara så att man som fiskare kan få stöd för att ta upp plast eller gamla fiskeredskap ur haven, så att vi hela tiden ser till att ha fiskerinäringen igång trots att kvoterna är dåliga just då, säger Sätherberg.

Hon uppger att fiskeodlingar bidrar till sysselsättning på många håll i landet, och inte sällan på landsbygden.

— Det finns en stor utvecklingspotential och vi vet också att vi importerar mycket fisk, säger hon.