När Returpack gick ut med att panten skulle höjas från och med 1 september 2025 blev det rejält uppmärksammat.
Klart det märks – högre pant på PET-flaskor och burkar påverkar både priset i butiken och hur mycket du får tillbaka vid pantning.
Här är de nya priserna på panten 2025:
- Små PET-flaskor (mindre än en liter): Höjs från 1 kronor till 2 kronor
- Burkar: Höjs från 1 kronor till 2 kronor
- Stora PET-flaskor (större än en liter): Höjs från 2 kronor till 3 kronor
PET-flaskor och burkar märkta med den lägre panten måste pantas inom två år från sista försäljningsdatum. Returpack har bekräftat för Nyheter24 att produkter med den gamla panten säljs till och med den 31 december 2026. De kan därmed pantas som senast den 31 december 2028.
Kraven för att få pant för PET-flaska eller burk
Vad kan vara bra att säkerställa innan man pantar? Jo, till exempel att PET-flaskan eller burken du tänkt återvinna uppfyller kraven för att få betalt för den. Nedan följer fyra kriterier som Returpack lagt ut på sin hemsida:
- Förpackningen måste ingå i det svenska pantsystemet för dryckesförpackningar i metall och plast. Det norska pantmärket är ganska likt det svenska, enligt dem själva, vilket gör att de ibland blandas ihop.
- EAN-koden som står utskriven på burken eller flaskan måste vara oskadad och läsbar.
- Förpackningen i fråga måste vara hel.
- Artikeln du försöker panta måste vara aktiv.
Är man osäker på om sin PET-flaska eller tomburk uppfyller kraven kan man skanna förpackningens streckkod i deras app, vid namn RP EANScan.
Tips för dig som ska panta
Aluminiumburkar och plastflaskor (PET) går att panta. Glasflaskor ingår inte i pantsystemet.
Utländska aluminiumburkar kan matas in, men de ger ingen pant.
Burkar som inte är dryckesburkar, till exempel konservburkar, tas inte emot för pant.
Stoppa inte skräp eller påsar i pantmaskinen.
Rädda din trasiga PET-flaska - enkelt knep
Men det finns ett knep som kan rädda en till synes trasig PET-flaska, och göra den duglig att panta igen. Chans till ytterligare en slant i fickan för dig – och mindre plast som kastas utan att återvinnas, helt enkelt.
Ett av kraven för att kunna panta sin PET-flaska är den ska vara hel, och därmed ej tillplattad. Men flaskor i plast kan bli tillplattade som en reaktion på kyla, utan att ha blivit trampade på eller klämda. Misstänker du att det är fallet med din PET-flaska finns det en enkel lösning på problemet: att öppna flaskans kork. När flaskan fylls med luft igen kommer förpackningen bli rund och etiketten läsbar.