För att din PET-flaska ska kunna pantas måste den uppfylla en rad kriterier. Men det finns ett knep som kan rädda även den flaska som ser ut att vara i för dåligt skick – så här gör du.

När Returpack gick ut med att panten skulle höjas från och med 1 september 2025 blev det rejält uppmärksammat.

Klart det märks – högre pant på PET-flaskor och burkar påverkar både priset i butiken och hur mycket du får tillbaka vid pantning.

Här är de nya priserna på panten 2025:

Små PET-flaskor (mindre än en liter): Höjs från 1 kronor till 2 kronor

Burkar: Höjs från 1 kronor till 2 kronor

Stora PET-flaskor (större än en liter): Höjs från 2 kronor till 3 kronor

PET-flaskor och burkar märkta med den lägre panten måste pantas inom två år från sista försäljningsdatum. Returpack har bekräftat för Nyheter24 att produkter med den gamla panten säljs till och med den 31 december 2026. De kan därmed pantas som senast den 31 december 2028.

Kraven för att få pant för PET-flaska eller burk

Vad kan vara bra att säkerställa innan man pantar? Jo, till exempel att PET-flaskan eller burken du tänkt återvinna uppfyller kraven för att få betalt för den. Nedan följer fyra kriterier som Returpack lagt ut på sin hemsida:

Annons

Förpackningen måste ingå i det svenska pantsystemet för dryckesförpackningar i metall och plast. Det norska pantmärket är ganska likt det svenska, enligt dem själva, vilket gör att de ibland blandas ihop. EAN-koden som står utskriven på burken eller flaskan måste vara oskadad och läsbar. Förpackningen i fråga måste vara hel. Artikeln du försöker panta måste vara aktiv.

Är man osäker på om sin PET-flaska eller tomburk uppfyller kraven kan man skanna förpackningens streckkod i deras app, vid namn RP EANScan.

Foto: Jessica Gow/TT

Tips för dig som ska panta Aluminiumburkar och plastflaskor (PET) går att panta. Glasflaskor ingår inte i pantsystemet. Utländska aluminiumburkar kan matas in, men de ger ingen pant.

Burkar som inte är dryckesburkar, till exempel konservburkar, tas inte emot för pant.

Stoppa inte skräp eller påsar i pantmaskinen.

Rädda din trasiga PET-flaska - enkelt knep

Men det finns ett knep som kan rädda en till synes trasig PET-flaska, och göra den duglig att panta igen. Chans till ytterligare en slant i fickan för dig – och mindre plast som kastas utan att återvinnas, helt enkelt.

Foto: Jessica Gow/TT