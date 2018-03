Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Då var vi där igen, vinterns epos har nått sin klimax och snökaos har utbrutit på flera platser runt om i Sverige. Pendeltåg, spårvagnar och busslinjer havererar. Innerstan står öde i storstäderna och folk sätter sig i skyddsrum för att undvika den rådande stormen.

Kollapsen är ett faktum.

I Norrland behöver man, på vissa orter, hugga sin väg fram till skotern genom permafrost och snövallar lika höga som den kinesiska muren för att kunna ta sig någonstans. Förutom det så tvingas man sicksacka genom vargflockar och brottas med brunbjörnar på vägen till sin lokala dagligvaruhandel för att köpa kaffe och potatis. Det är kutym i norr.

Judgement Day lamslår Stockholm och andra större städer i söder och samtidigt så lever alla i Norrland som Bear Grylls på valfri uppåtstimulerande drog under snökaoset.



Om vi får tro sociala medier i alla fall.

I och med det rådande snökaoset så har diskussionerna på sociala medier trappats upp. Igen... Norrlänningar hånar stockholmare, stockholmare replikerar och pikar samtidigt till skåningar och göteborgare.

Och here we go again, snöbollen är nu i full rullning. "Vår stad har det värst, ni vet ingenting", "Att ni inte har lärt er än" och många andra klassiker som vi har fått se under åren.

Men är det inte dags att vi slutar upp med de här dårskaperna och ser nyktert på det hela, istället för att göra vårt värsta för att reta upp folk på nätet?

Extrema snöfall påverkar alla städer och orter på olika sätt, så enkelt är det. Vi måste börja inse att en och en halv decimeter snö i Stockholm* kan ställa till med rejäla problem.

I Stockholms stad så bor det 900 000 invånare och många tar sig till arbetet med hjälp av kollektivtrafiken i staden. Börjar kollektivtrafiken haverera rejält så kan konsekvenserna bli riktigt ödesdigra.

I en rapport som Trafikanalys gjorde 2016 så gjordes det 365 påstigningar på diverse kollektiva färdmedel per person i Stockholms län. Bara för att illustrera hur stor skillnaden är så glider till exempel Västra Götaland in som tvåa med 181 påstigningar per person.

Och med mer än 3600 stadsgator så kan snöröjning vara ett reellt problem under vintern, speciellt när det faller mycket snö på kort tid.

However!

Detsamma gäller för folk som bor längre söderut som ständigt viftar med samma fakta som jag precis räknade upp rakt i norrlänningarnas ansikte.

Ni ska veta att det inte är oproblematiskt att bo ute i glesbygden och tvingas skotta sig ut ur en meter höga snöhögar för att sedan ta sig kilometervis tills närmsta busshållplats.

Det är heller inte direkt oproblematiskt att som en äldre medborgare tvingas vänta flera dagar på att snöröjningen ska ta sig till just din väg för att rensa undan det tjocka snötäcket. Snötäcket som under dagarna som gått har växt allt högre och blivit tyngre och tyngre.

Förståelse är ordet. Snökaos är risigt för oss alla – inte bara för en viss plats.

Sen är det en annan femma att som uppvuxen med snålblåst och -23 i Vindeln bli lite irriterad när sörlänningar klagar över -9 och menar att det är den "fuktiga" kylan som gör allt så mycket värre.

Men det är en annan diskussion.

