Hmm, undra vad det är för väder ute idag? Aha – snökaos, idag igen.

Att det har snöat runt om i Sverige är det nog inte många som har missat och som alla vet så med snöfall så följer det även Twitterdebatter.

Snön är alltså det fenomenet som ÅRLIGEN öppnar locket på Pandoras ask. Och vi har samlat de bästa reaktionerna på sociala medier i artikeln.

Ett snötäckt New York Bild: TT

Vad är då snökaos? Om vi tror sociala medier så är det när städer som Göteborg, Stockholm och Malmö lamslås och framställs som städer i en scen ur filmen "The Day After Tomorrow".



Samtidigt så är det förslagsvis -39 och snålblåst i Jukkasjärvi – men det är väl inte någon problematik där inte.

Snöbollkastningen i full gång



Ja istället för pajkastning, så kanske snöbollskastning är ett bättre ord. Orden har haglat på sociala medier och låt oss säga så här, vissa av dom är riktigt underhållande.

Titta själva!

Bildkälla: Twitter

Frida är en av dom som har tröttnat rejält på hur just Stockholm hanterar situationen.

Bild: Twitter

Användaren @lampeggia delar med sig av sin syn på saken – allting är relativt eller hur?

Bild: Twitter

Det är nog många sörlänningar som håller med användare @axelpershagen här. Sluta skämta om växthuseffekten. Och ni norrlänningar – sluta förminska snön i söder!

Bild: Twitter

Användaren @Hallon69 kommer åtminstone med lite inspirerande ord till alla som bor lite längre söder ut. Kan norrlänningar så kan ni.

Ta ett djup andetag – you can do it!

Bild: Twitter

@AppletHockey kommer med lite välbehövlig självinsikt kanske. Den här tweeten kanske är undantaget som bekräftar regeln. (Ja vi vet, uttrycket kanske inte funkar – men det låter bra)

Bild: Twitter

En som inte låter sig skrämmas upp av lite snö är @KikkiZan som med det norrländska urblodet forsandes i sina ådror tar det hela med en klackspark!



-----



Ja vad kan vi dra för slutsats av det här?

Ingen egentligen.

Det snöar olika mycket på olika ställen – och städer (och människor) har mer eller mindre lätt för att hantera snöfall.

Vet du varför det är så kallt i Sverige och resten av Europa just nu? Anledning är faktiskt ganska skrämmande – läs mer om det här.



