Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Veckoinledningen innebar semesterns definitiva slut för svenska riksdagsledamöter och statsråd. Välkammade och väldoftande tog de plikttroget plats på sina stolar i kammaren.

Under högtidliga former blev det så dags för statsminister Stefan Löfven att i sin regeringsförklaring meddela vad regeringen vill åstadkomma under kommande år. Han fick en dryg halvtimma på sig att övertyga åhörarna om innehållet.



Men att beskriva talet som entusiastiskt och trollbindande vore direkt tjänstefel. Anförandet kom att bli det kanske mest sömniga som den förre IF Metallordföranden någonsin hållit.



Statsministern försökte trixa till det genom att använda ett Mikael Wiehe-citat för att beskriva samtiden. Och han använde det numera välbeprövade popularitetsknepet bland politiker – att sola sig i glansen av Greta Thunberg.



Statsministern – en programmerad robot?

Men inte ens då lyfte det och statsministern lät om något ännu mer monoton.



Hade jag behövt blunda och gissa på om det var en programmerad robot som talade eller en livs levande människa – så hade jag fått problem.

Tillställningen var så pass sömnig att delar av kungafamiljen faktiskt slumrade till på sina stolar längst fram vid podiet. Ja, det är faktiskt sant. Det hela fångades på film.



Förvisso är ju själva tanken med en regeringsförklaring att den ska läsas upp ordagrant. Men för den sakens skull måste ju inte Löfven få det att låta som att han läser rakt upp och ner. Speciellt inte när det handlar om att engagera en hel nation.



När en svensk statsminister ska tala om för oss vad som ska göras med landet framöver måste det väl ändå präglas av energi och glöd. Som väljare har man rätt att kräva en sådan sak av landets ledare.



Men i tisdags lät Löfven snarare som högtalarrösten på flygplatser som informerar om kommande avgångar.

/Hannes Bjernhagen, krönikör på Nyheter24