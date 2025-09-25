EU-krav: Snart får din elbil ett eget pass

Från 2027 måste alla elbilar ha ett digitalt batteripass. Det ska visa var råvarorna kommer ifrån, hur mycket koldioxid som släppts ut vid tillverkningen och hur batteriet kan återvinnas.

Det rapporterar FDM.

Digitalt pass för elbilar

Det är inte bara familjen som behöver pass i framtiden. Även din elbil får ett, och det blir gratis. Från februari 2027 inför EU ett krav på digitala batteripass för alla större batterier, vilket i praktiken betyder alla elbilar.

Passet nås via en QR-kod och innehåller information om allt från batteriets klimatavtryck till råvarornas ursprung och arbetsvillkoren i leverantörskedjan. Dessutom ska det ge tydliga instruktioner för reparation och återvinning.

– Det ger konsumenterna bättre insyn och gör det lättare att fatta kloka köpbeslut. Samtidigt förlängs batteriets livslängd, säger Ilyas Dogru, förbrukarekonom på FDM.

Striktare återvinningskrav

Men reglerna stannar inte vid passet. EU inför också hårdare krav på återvinning. Från 2027 måste minst 90 procent av kobolt och nickel samt hälften av litium tas tillvara ur gamla batterier.

Kraven kommer att skärpas ytterligare under 2030-talet, med målet att en allt större andel av nya batterier ska bestå av återvunnet material.