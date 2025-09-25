Nyheter24
Annons
Nyheter /Motor

EU-krav: Snart får din elbil ett eget pass

Publicerad: 25 sep. 2025, kl. 21:30
Elbilar ska få pass. Foto: Fredrik Sandberg / TT & Hau Dinh/AP/TT

Från 2027 måste alla elbilar ha ett digitalt batteripass. Det ska visa var råvarorna kommer ifrån, hur mycket koldioxid som släppts ut vid tillverkningen och hur batteriet kan återvinnas.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Ämne:

Motor

Det rapporterar FDM.

Digitalt pass för elbilar

Det är inte bara familjen som behöver pass i framtiden. Även din elbil får ett, och det blir gratis. Från februari 2027 inför EU ett krav på digitala batteripass för alla större batterier, vilket i praktiken betyder alla elbilar.

Passet nås via en QR-kod och innehåller information om allt från batteriets klimatavtryck till råvarornas ursprung och arbetsvillkoren i leverantörskedjan. Dessutom ska det ge tydliga instruktioner för reparation och återvinning.

– Det ger konsumenterna bättre insyn och gör det lättare att fatta kloka köpbeslut. Samtidigt förlängs batteriets livslängd, säger Ilyas Dogru, förbrukarekonom på FDM.

Striktare återvinningskrav

Men reglerna stannar inte vid passet. EU inför också hårdare krav på återvinning. Från 2027 måste minst 90 procent av kobolt och nickel samt hälften av litium tas tillvara ur gamla batterier. 

Kraven kommer att skärpas ytterligare under 2030-talet, med målet att en allt större andel av nya batterier ska bestå av återvunnet material.

Bakgrunden till de nya reglerna är att EU vill stoppa barnarbete, minska beroendet av smutsig el i produktionen och bygga en mer cirkulär ekonomi.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
21:30
Nyheter
/ Motor

EU-krav: Snart får din elbil ett eget pass

Idag
19:30
Nyheter
/ Motor

Folksam slår larm: Olagliga bilbarnstolar säljs på nätet

Idag
17:30
Nyheter
/ Motor

Okända F1-jättens gatbil provkörd

Idag
14:01
Nyheter
/ Motor

Körkortet i mobilen ger körförbud överallt

Idag
07:29
Nyheter
/ Motor

Då slipper du böter – även om fartkameran fångat dig på bild

Igår
21:30
Nyheter
/ Motor

Populärt bilmärke överger elbil och väljer bensin

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons