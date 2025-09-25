EU-krav: Snart får din elbil ett eget pass

Det rapporterar FDM.
Digitalt pass för elbilar
Det är inte bara familjen som behöver pass i framtiden. Även din elbil får ett, och det blir gratis. Från februari 2027 inför EU ett krav på digitala batteripass för alla större batterier, vilket i praktiken betyder alla elbilar.
Passet nås via en QR-kod och innehåller information om allt från batteriets klimatavtryck till råvarornas ursprung och arbetsvillkoren i leverantörskedjan. Dessutom ska det ge tydliga instruktioner för reparation och återvinning.
– Det ger konsumenterna bättre insyn och gör det lättare att fatta kloka köpbeslut. Samtidigt förlängs batteriets livslängd, säger Ilyas Dogru, förbrukarekonom på FDM.
Striktare återvinningskrav
Men reglerna stannar inte vid passet. EU inför också hårdare krav på återvinning. Från 2027 måste minst 90 procent av kobolt och nickel samt hälften av litium tas tillvara ur gamla batterier.
Kraven kommer att skärpas ytterligare under 2030-talet, med målet att en allt större andel av nya batterier ska bestå av återvunnet material.
Bakgrunden till de nya reglerna är att EU vill stoppa barnarbete, minska beroendet av smutsig el i produktionen och bygga en mer cirkulär ekonomi.