Köpte en Rolls-Royce åt sin hund – lacken matchar pälsen

En Rolls-Royce värd att vifta på svansen åt. Den unika elbilen Spectre Bailey är ett kärleksfullt hantverk tillägnat ägarnas hund, komplett med tassavtryck, träporträtt och färg inspirerad av pälsen.

Det skriver Rolls-Royce i ett pressmeddelande.

En rad detaljer avslöjar vad det rör sig om för pjäs. (Foto: Rolls-Royce)

Ett rullande minne

Rolls-Royce har visat upp ett av sina mest personliga skapelser hittills. Spectre Bailey är en eldriven lyxcoupé skapad för ett amerikanskt par som ville hedra sin labrador och golden retriever-blandning Bailey.

–Vi ville skapa något vackert som påminner oss om honom i många år framöver, säger ägarna i samband med premiären på Goodwood, där märket har sin fabrik.

Pälsfärg som lack och tassar i roséguld

Karossen har en tvåfärgad lack som tagits fram enbart för kunderna i fråga. Huvudfärgen heter Beautiful Bailey och är inspirerad av den mjuka nyansen på hundens öron. Ovanpå ligger Crystal Fusion, en färg som skimrar och skiftar med ljuset.

Längst sidan löper en handmålad linje med Baileys tassavtryck, utförd i roséguld. Samma ton återfinns på den klassiska Spirit of Ecstasy-figuren på motorhuven.

Bailey är parets vovve. (Foto: Rolls-Royce)

Inredning med själ och tass

Kupén är klädd i ljus mocca och crèmefärgat läder som kombineras med detaljer i mörk valnöt. Mellan baksätena sitter ett konstverk i träfanér som föreställer Bailey.

Porträttet består av över 180 delar och nio olika träslag. Arbetet tog fyra månader att färdigställa och hantverkarna använde endast naturliga träfärger utan någon form av färgning.

Baileys tassmotiv finns även på passagerarsidan av instrumentpanelen och på dörrtrösklarna, inramade av roséguld.

Lacken är specialgjord. (Foto: Rolls-Royce)

Ett exempel på äkta hantverk

Spectre Bailey skapades genom Rolls-Royce Private Office i New York, där särskilt utvalda kunder får skapa sina egna unika bilar. Projektet visar hur långt märket är berett att gå för att uppfylla kundernas önskningar.