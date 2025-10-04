Köpte en Rolls-Royce åt sin hund – lacken matchar pälsen

Det skriver Rolls-Royce i ett pressmeddelande.
Ett rullande minne
Rolls-Royce har visat upp ett av sina mest personliga skapelser hittills. Spectre Bailey är en eldriven lyxcoupé skapad för ett amerikanskt par som ville hedra sin labrador och golden retriever-blandning Bailey.
–Vi ville skapa något vackert som påminner oss om honom i många år framöver, säger ägarna i samband med premiären på Goodwood, där märket har sin fabrik.
Pälsfärg som lack och tassar i roséguld
Karossen har en tvåfärgad lack som tagits fram enbart för kunderna i fråga. Huvudfärgen heter Beautiful Bailey och är inspirerad av den mjuka nyansen på hundens öron. Ovanpå ligger Crystal Fusion, en färg som skimrar och skiftar med ljuset.
Längst sidan löper en handmålad linje med Baileys tassavtryck, utförd i roséguld. Samma ton återfinns på den klassiska Spirit of Ecstasy-figuren på motorhuven.
Inredning med själ och tass
Kupén är klädd i ljus mocca och crèmefärgat läder som kombineras med detaljer i mörk valnöt. Mellan baksätena sitter ett konstverk i träfanér som föreställer Bailey.
Porträttet består av över 180 delar och nio olika träslag. Arbetet tog fyra månader att färdigställa och hantverkarna använde endast naturliga träfärger utan någon form av färgning.
Baileys tassmotiv finns även på passagerarsidan av instrumentpanelen och på dörrtrösklarna, inramade av roséguld.
Ett exempel på äkta hantverk
Spectre Bailey skapades genom Rolls-Royce Private Office i New York, där särskilt utvalda kunder får skapa sina egna unika bilar. Projektet visar hur långt märket är berett att gå för att uppfylla kundernas önskningar.
– Det här är en charmig påminnelse om att inspiration kan komma var som helst ifrån, säger Phil Fabre de la Grange, chef för Rolls-Royce Bespoke.