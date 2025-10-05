Shell försvinner från Sverige – detta heter de nya mackarna

​Efter över hundra år är Shells tid i Sverige över. De sista stationerna har nu fått nya St1-skyltar och ett kapitel i svensk drivmedelshistoria är därmed avslutat.

Det uppger St1 i ett pressmeddelande.

188 Shellmackar har fått nytt namn

Bränslebolaget St1 har nu skyltat om de allra sista Shellstationerna i landet. Totalt handlar det om 188 bensinstationer som nu pryds av St1-logotypen.

– Det här är ett viktigt steg för oss i Sverige, säger Sofie Westman, detaljhandelschef på St1 Sverige, i ett pressmeddelande.

Beslutet att slopa Shell-namnet togs redan för några år sedan, men det praktiska arbetet med omprofileringen har pågått successivt runt om i landet.

Slutet på ett klassiskt varumärke

Shell har funnits i Sverige i mer än ett sekel. Svenska Shell grundades 1912 och tog 1964 över konkurrenten Koppartrans.

Annons

Under flera decennier var de röda snäckorna en självklar syn längs vägarna och för många bilister en symbol för långkörningar, vägkrogar och doften av blyad bensin.

Shell drev också den klassiska vägkrogskedjan Tre snäckor som var ett populärt stopp under 60- och 70-talen.

St1 tar över helt

Sedan St1 tog över driften av Shellstationerna i Sverige har det varit tydligt att en förändring var på väg. Nu är den helt genomförd.