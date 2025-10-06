Så bra är nya Audi Q3 – sätter ribban högt i segmentet

​Audi Q3 har vuxit upp och tagit ett rejält kliv i både design, teknik och komfort. Frågan är om den fortfarande är den smarta familjesuven den alltid varit.

Vi tog den nya generationen till Skottlands slingriga vägar för en första provkörning.

Det rör sig om den tredje generationen Q3. (Foto: Audi)

Från kompakt till vuxen

När Q3 lanserades 2011 blev den snabbt en succé, och nu är det dags för tredje generationen. Designen har vuxit till sig rejält och hämtar tydlig inspiration från storebror Q6. Resultatet är en mer självsäker suv som ser större ut än den faktiskt är.

I Sportback-versionen blir intrycket ännu sportigare, med linjer som för tankarna till Porsche Macan. Den matta kulören Madeira Brown gör dessutom att bilen ser dyrare ut än prislappen antyder.





Det ser ljust ut

Audi fortsätter att briljera med sina ljuslösningar. De nya Matrix LED-strålkastarna, som tidigare bara fanns i märkets lyxbilar, kan nu projicera symboler och körfältsmarkeringar direkt på vägen. Vi testade dem på mörka skotska landsvägar och ljusbilden imponerade stort.

Bakljusen finns med digital OLED-teknik som gör det möjligt att välja mellan olika ljussignaturer. Små detaljer, men de bidrar starkt till helhetsintrycket av premium.

Audi Q3 är mognare än någonsin. (Foto: Audi)

Laddhybrid som räcker långt

Den mest intressanta versionen för svenska kunder är laddhybriden. Batteriet på 19,7 kWh ger upp till 119 kilometers räckvidd på el, vilket räcker för de flesta vardagsresor. Drivlinan kombinerar bensin och el för totalt 272 hästkrafter, gott om kraft, men tyvärr utan fyrhjulsdrift.

Det är synd, för med quattro hade hybriden varit en riktig fullträff för svenska vintrar.

Prislappen för Audi Q3 e-hybrid startar på 569 000 kronor för suv-versionen och 587 100 kronor för den sportigare Sportback-modellen.

För den som vill ha en enklare bensinversion börjar priserna på 487 800 kronor (1.5 TFSI, 150 hk) eller 540 800 kronor med fyrhjulsdrift och 204 hästkrafter. Sportback-tillägget är 18 100 kronor, och utrustningsnivån är densamma som i suv-modellen.

Audi Q3 erbjuds med en rad drivlinor på den svenska marknaden. (Foto: Audi)

Ny dämpning för smidigare körning

Audi introducerar även nya twin-valve-dämpare som gör bilen mer dynamisk. Skillnaden mellan sportigt och komfortabelt läge är tydlig och bilen känns pigg på vägen.

Styrningen är direkt och chassit välbalanserat, även om fjädringen inte når samma nivå som luftfjädring i större modeller.

Interiör med premiumkänsla igen

Audis interiörer har fått blandad kritik de senaste åren, men här känns det som att märket hittat tillbaka.

Materialen håller hög klass och upplägget är genomtänkt med en kombination av skärmar och fysiska knappar. Förarplatsen är logiskt utformad och känns ombonad.

Baksätet kan skjutas i längsled och delas 40/20/40, vilket gör Q3 oväntat flexibel. Bagageutrymmet rymmer 575 liter och hela 1 386 liter med fällt baksäte.

Tyskarna har tagit ett grepp om interiören. (Foto: Audi)

Audi Q3 är större på alla sätt

Nya Audi Q3 erbjuder storbilskänsla i kompakt format. Den är snygg, välbyggd och bekväm, med imponerande elräckvidd och modern teknik.

Bristen på fyrhjulsdrift för hybriden drar ner betyget något, men helheten är så pass genomarbetad att Q3 utan problem försvarar sin plats bland Sveriges mest populära suvar.

Första intryck av nya Audi Q3: 4/5