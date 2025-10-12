Transportstyrelsen ändras för bilägare – gör såhär efter 17/11

Sedan 2012 har bilägare kunnat genomföra ett axplock av fordonsrelaterade tjänster i Transportstyrelsens app "Mina Fordon". Men till hösten kommer appen avvecklas:
– Appen är väldigt daterad och klarar inte grundläggande funktionalitetskrav från Apple App Store eller Google Play. Det finns också frågetecken ur ett informationssäkerhetsperspektiv och lösningen för identifiering i samband med ägarbyten har fått återkommande kritik, säger Anna Berggrund, direktör för Fordonsinformation på Transportstyrelsen, i en artikel på deras hemsida.
Datum spikat: Då försvinner "Mina Fordon"
Appen finns inte längre att ladda ner i App Store och Google Play, men befintliga användare kommer kunna använda den fram till 17 november. Därefter avvecklas den helt.
Fordonsägare uppmanas istället använda "de fullgoda alternativ som erbjuds på webbplatsen" i form av tjänsten "Mina sidor".
"Mina fordon" tas bort – så uträttar du samma ärenden framåt:
- Använd Transportstyrelsens separata e-tjänster (utan att gå via Mina sidor).
Du kan...
– Söka uppgifter om annat fordon (via registreringsnummer).
– Ställa av/ställ på fordon.
– Anmäla ägarbyte online.
– Beställa registreringsskyltar och registreringsbevis.
– Se beslut och preliminära passager gällande trängselskatt och infrastrukturavgift
- Använda SMS-tjänsten "Vem äger fordonet?"
Skicka bilens registreringsnummer, utan mellanslag, till 71640. En kort stund därefter får du ett svars-sms med information om det fordon som har det aktuella registreringsnumret. Tjänsten är kostnadsfri, men avgift från teleoperatören kan tillkomma.
- För den som saknar BankID:
Flera av Transportstyrelsens e-tjänster fungerar om du loggar in med behörighetskoden på ditt registreringsbevis.
- För den som saknar internet:
Alla ärenden behöver inte uträttas digitalt. Ett ägarbyte av ett fordon kan du till exempel fylla i på papper och posta in till Transportstyrelsen.
Källa: Transportstyrelsen