Transportstyrelsen ändras för bilägare – gör såhär efter 17/11

Nu är datumet spikat – den 17 november försvinner Transportstyrelsens tjänst "Mina fordon". Efter det kommer bilägare få uträtta samma ärenden på annat sätt.

Sedan 2012 har bilägare kunnat genomföra ett axplock av fordonsrelaterade tjänster i Transportstyrelsens app "Mina Fordon". Men till hösten kommer appen avvecklas:

– Appen är väldigt daterad och klarar inte grundläggande funktionalitetskrav från Apple App Store eller Google Play. Det finns också frågetecken ur ett informationssäkerhetsperspektiv och lösningen för identifiering i samband med ägarbyten har fått återkommande kritik, säger Anna Berggrund, direktör för Fordonsinformation på Transportstyrelsen, i en artikel på deras hemsida.

Datum spikat: Då försvinner "Mina Fordon"

Appen finns inte längre att ladda ner i App Store och Google Play, men befintliga användare kommer kunna använda den fram till 17 november. Därefter avvecklas den helt.

Fordonsägare uppmanas istället använda "de fullgoda alternativ som erbjuds på webbplatsen" i form av tjänsten "Mina sidor".

Foto: Skärmavbild/Transportstyrelsen