Volvo V90 går i graven – bara en kombi kvar i sortimentet

Volvos kombi V90 är numera historia. Den sista bilen har tillverkats, och med det tar en ikonisk epok slut, utan någon efterträdare i sikte.

En era går i graven

Efter nästan ett decennium har produktionen av Volvo V90 officiellt upphört. Det allra sista exemplaret har rullat av bandet och kördes symboliskt till Volvos nya museum i Göteborg av en brittisk motorjournalist från Car Magazine.

– Det här är ändhållplatsen för en av Volvos mest hyllade kombimodeller, skriver tidningen.

V90 presenterades 2016 som Volvos största och mest exklusiva kombi, byggd på samma plattform som S90 och suv-modellerna XC90 och XC60.

Designen var en tydlig brytning mot Volvos klassiskt kantiga formspråk, något som både hyllades och ifrågasattes av märkesentusiaster.

Från folkfavorit till nischprodukt

Volvo, som länge var synonymt med kombibilar, har i dag nästan helt övergett formatet. Endast drygt fem procent av Volvos försäljning består nu av kombimodeller, enligt företagets egna siffror.

För tio år sedan var varannan Volvo en kombi, och ytterligare ett decennium tillbaka låg siffran ännu högre. Men med suvarnas explosionsartade popularitet förändrades allt.

– Vi tog ett enormt steg framåt med designen, och vi prioriterade utseendet mycket mer än tidigare, säger Jörgen Svensson, projektledare för V90.

I dag återstår bara V60 som Volvos sista kombimodell. Om den får en efterträdare är oklart – men mycket tyder på att framtiden hos Volvo stavas eldrivna suvar snarare än klassiska kombibilar.