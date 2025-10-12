Gör du det här felet? Därför slits dina däck ojämnt

Ojämnt slitna bildäck är ett vanligt problem som kan påverka både säkerhet och plånbok. Vi reder ut varför däcken slits ojämnt och vad du som bilägare kan göra för att slippa onödiga överraskningar på vägen.

Nedan följer allt du behöver veta.

Fel lufttryck – den dolda boven

Felaktigt däcktryck är en av de absolut vanligaste orsakerna till ojämnt däckslitage. Om trycket är för lågt utsätts däckets ytterkanter för större belastning och slits snabbare än mittpartiet. Omvänt gör för högt lufttryck att mitten på däcket nöts mer än kanterna.

Med andra ord innebär fel lufttryck sabbar däcken i tysthet genom att slitbanan inte slits jämnt. Dessutom försämras väghållningen och bränsleförbrukningen ökar när trycket inte är korrekt. Se därför till att kolla däcktrycket regelbundet, det är en enkel miss som kan bli dyr i längden.

Fel hjulinställning straffar sig

Om bilens hjul inte är rätt inställda mot vägbanan slits däcken snett. Vid felaktig hjulinställning pekar hjulen aningen åt fel håll eller lutar fel, vilket gör att däcket nöts mer på ena sidan. Det här kan hända till exempel om du kört på en trottoarkant eller ned i ett potthål så att hjulvinklarna rubbats.

Annons

Märker du att däcken är mer slitna på insidan eller utsidan på ett sätt som inte verkar normalt? Då kan det vara dags att boka en hjulinställning, en justering är betydligt billigare än att köra slut på dyra däck i förtid.

Obalans och sliten fjädring

Känner du vibrationer i ratten eller bilen i fart? Obalanserade hjul skakar mot vägbanan och kan ge upphov till ojämnt däckslitage. Det märks ofta som att däcken får ett ”vågigt” eller fläckvis slitage.

Likaså kan slitna stötdämpare och fjädringskomponenter ställa till det då däck som inte hålls plant mot underlaget kommer att slitas ojämnt. Kombinationen av skakiga hjul och dålig fjädring äter upp gummit i onödan.

Lösningen är att balansera däcken och åtgärda slitna delar så att bilen rullar stabilt igen. Ignoreras problemet riskerar du inte bara skakigare färd, utan också betydligt kortare livslängd på dina däck.

Körstilen sätter sina spår

Glöm inte att det sitter en högerfot bakom mycket av däckens slitage. Aggressiv körning med hårda accelerationer, tvära inbromsningar och snabba kurvtagningar gör att dina däck slits betydligt fortare än vid lugn körning.

Tar du kurvorna i hög fart kommer till exempel ytterkanten på däcken att få utstå extra påfrestning och nötas ner snabbare. Även om moderna däck tål en hel del kan en hetsig körstil kosta mycket gummi i längden. Kör du mjukare och planerar din körning sparar du både däcken och plånkan på sikt.