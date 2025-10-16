Svänga höger vid rödljus – borde det vara lagligt?

En amerikansk elbil som är tyst som en mus, en BMW som stoppar kulor och ett cykelförslag som väcker känslor. Veckans avsnitt av Under Huven bjuder på allt från sol i Barcelona till bepansrat stål på Arlanda.

Veckans avsnitt rattas av Marcus Berggren och Gustaf Gripenlöf Karlberg.

Cadillac Optiq provkörd

Marcus hann knappt landa i Barcelona innan han tog plats bakom ratten på nya Cadillac Optiq. Modellen är märkets första elbil byggd med europeiska kunder i åtanke och hamnar storleksmässigt i samma klass som Volkswagen ID.4. Intrycket? Förvånansvärt positivt. Tyst som ett bibliotek, med mjuk fjädring och en lyxig interiör styrd av Googles infotainmentsystem.

Men allt glänser inte. Med cirka 425 kilometer räckvidd och en snabbladdning på bara 110 kW känns siffrorna inte fantastiska. Priset ligger på 740 000 kronor, vilket gör konkurrensen från snabbare och mer kompetenta tyska konkurrenter tuff.

Vi har testat Cadillac Optiq. (Foto: Cadillac)

Bepansrad BMW provkörd

Dagen efter väntade en helt annan sorts test på Arlanda. BMW visade upp sina bepansrade modeller, bland annat 7-serie Protection med V8-motor och VR10-klassning. Den väger omkring 4,5 ton, men klarar både kulor och granater utan att offra komforten. En smart detalj är lamporna i bakrutan som signalerar broms, gas och frirull till eskortbilar.

X5 Protection dök också upp, något lättare men fortfarande ett pansarfordon på 3,3 ton. Dörrarna väger 200 kilo styck och specialdäcken kostar tiotusentals kronor. Prislappen? Runt en halv miljon euro för 7-serien. Men då handlar det också om fordon för regeringar, myndigheter och kunder med särskilda säkerhetsbehov.M3 CS Touring provkörd

Veckans testbil blev BMW M3 CS Touring i British Racing Green. Två miljoner kronor, ännu mer effekt än standardmodellen och ett stenhårt chassi.

På bana är den ett rent precisionsverktyg, men i vardagen är skalstolarna obekväma och ljudnivån brutal. På samma bana fanns också lekfulla M2 och långfärdskompetenta M5 Touring, två bilar som visar hur brett BMW:s M-avdelning sträcker sig.

Höger på rött – cyklister i centrum

Gustaf lyfter Stockholms heta trafikidé: att låta cyklister svänga höger vid rött ljus. Marcus gillar tänket från USA där systemet redan fungerar, men pekar på svenska hinder.

Transportstyrelsen sägs vara skeptisk medan Trafikverket verkar mer öppet för att testa. Särskilt korsningar med övergångsställen kräver dock genomtänkta lösningar för att undvika kaos.