BMW:s elbilar ökar – men V8-försäljningen slår rekord

Trots allt prat om elbilar går BMW:s klassiska V8-motorer bättre än någonsin. Enligt utvecklingschefen har märket aldrig sålt så många åttacylindriga bilar som nu.

V8-feber hos BMW

Medan BMW gärna lyfter fram sin snabbt växande elbilsförsäljning finns en annan trend som överraskar. Parallellt med rekordhöga elbilssiffror slog märket också nytt rekord för bensindrivna V8-bilar.

– Förra året hade vi den högsta försäljningen av premiumelbilar och samtidigt rekordhög försäljning av åttacylindriga motorer, säger utvecklingschefen Joachim Post till Motor1.

El och bensin sida vid sida

BMW:s dubbla strategi verkar gå hem. Märket fortsätter investera tungt i elbilar, men ger inte upp de motorer som byggt varumärket.

I dag kan kunder välja V8 i flera modeller, som X5, X7 samt senaste generationen BMW M5 som är en V8-laddhybrid och således kombinerar det bästa av två världar.

V12:an är död

Den ikoniska V12-motorn har däremot lagts ned, till skillnad från hos rivalen Mercedes. Den lever emellertid kvar hos Rolls-Royce som BMW äger.

Ändå är budskapet tydligt från München och det är att förbränningsmotorerna blir kvar länge till.

– Vi vill ge kunderna den bästa bilen, och de kan själva välja vilken typ av drivlina de vill ha, säger Joachim Post.