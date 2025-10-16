BMW:s elbilar ökar – men V8-försäljningen slår rekord

Det rapporterar Motor1.
V8-feber hos BMW
Medan BMW gärna lyfter fram sin snabbt växande elbilsförsäljning finns en annan trend som överraskar. Parallellt med rekordhöga elbilssiffror slog märket också nytt rekord för bensindrivna V8-bilar.
– Förra året hade vi den högsta försäljningen av premiumelbilar och samtidigt rekordhög försäljning av åttacylindriga motorer, säger utvecklingschefen Joachim Post till Motor1.
El och bensin sida vid sida
BMW:s dubbla strategi verkar gå hem. Märket fortsätter investera tungt i elbilar, men ger inte upp de motorer som byggt varumärket.
I dag kan kunder välja V8 i flera modeller, som X5, X7 samt senaste generationen BMW M5 som är en V8-laddhybrid och således kombinerar det bästa av två världar.
V12:an är död
Den ikoniska V12-motorn har däremot lagts ned, till skillnad från hos rivalen Mercedes. Den lever emellertid kvar hos Rolls-Royce som BMW äger.
Ändå är budskapet tydligt från München och det är att förbränningsmotorerna blir kvar länge till.
– Vi vill ge kunderna den bästa bilen, och de kan själva välja vilken typ av drivlina de vill ha, säger Joachim Post.
