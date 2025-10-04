2027 förväntas bränslepriserna att höjas, men vad betyder det egentligen? Nyheter24 har pratat med en expert inom området som benar ut allt du behöver veta.

När vi går in 2026 kommer en stor förändring att ske som kan märkas i plånboken för många. Det handlar om EU:s nya klimatpolitik, ett steg mot grönare energi, men som samtidigt kan få bensin- och dieselpriserna att skjuta i höjden.

Så vad är det egentligen som händer och hur mycket dyrare kan det bli att tanka bilen? Nyheter24 reder ut tillsammans med en expert, vad som väntar och varför 2026 bara kan vara början.

1 januari 2027 höjs bränslekostnaderna

Från och med den 1 januari 2027 inför EU ett nytt handelssystem för utsläppsrätter för vägtransporter och uppvärmning, det så kallade ETS 2. Under 2026 kommer förändringarna att börja märkas, när marknaden börjar anpassa sig till vad som komma skall.

Det nya systemet innebär att företag som importerar och säljer fossila bränslen, som bensin, diesel, gas och eldningsolja – måste köpa utsläppsrätter för varje ton koldioxid som deras produkter orsakar. Till skillnad från tidigare system kommer priserna på dessa utsläppsrätter inte att styras politiskt, utan sätts av marknaden, rapporterar Carup.

Det kan låta oklart, men effekten blir mycket konkret: ju dyrare utsläppsrätterna blir, desto högre blir priserna vid pumpen.

Så mycket dyrare kan det bli att tanka

Enligt en testhandel inom ramen för ETS2, där priser per utsläppsrätt landade på 73 euro per ton CO2, skulle det innebära ett pristillägg på 2 till 2,6 kronor per liter drivmedel. Men enligt Mårten Bergman, transportekonom på Transportföretagen, är det viktigt att inte dra för stora växlar på just detta pris:

Annons

– Priset är satt utifrån en testhandel med ett mycket litet antal utsläppsrätter. Det kommer genomföras flera sådana tester fram till införandet 2027. Det är intressant, men siffran är egentligen bara en fingervisning, säger han i en intervju med Nyheter24.

EU har dessutom beslutat om ett "mjukt pristak" för systemet under de första åren:

– Det behövs en inkörningsperiod och därför är det beslutat att priset per utsläppsrätt ska ligga på, eller i närheten av, cirka 55 euro per ton CO2 mellan år 2027 till 2030. Risken är obefintlig att det blir en annan prisnivå, så länge det EU-gemensamma beslutet kvarstår, fortsätter han.

Vid det priset uppskattas bränsleökningen bli ungefär 1,5 kronor per liter mer, vilket enligt Bergman inte är en prischock:

– Det är knappast är en "käftsmäll" för konsumenter eller en signal till konsumenter att det skulle vara en ”katastrofal affär” att köpa bil med förbränningsmotor.

Sverige kan påverkas mer än andra än andra länder

Eftersom att Sverige redan i dag har högre drivmedelsskatter än många andra EU-länder, inklusive en av världens högsta koldioxidskatter, riskerar ETS2 att bli ett ytterligare påslag, om inget förändras i det nationella skattesystemet.

Annons

– Sverige har redan sedan länge en koldioxidskatt som är i dagsläget dubbelt så hög som priset på utsläppsrätterna. Läggs ETS2 bara ovanpå detta kommer Sverige avvika hur vi prissätter koldioxid. Det är problematiskt, säger Bergman.

Han anser att en översyn av skattesystemet är nödvändig.

– Att koldioxidbeskattningen behöver förändras ser jag som en självklarhet, eftersom vi ska undvika att dubbelt reglera utsläppen. Det är ineffektivt. Så är det exempelvis med industrin som sedan länge handlar med utsläppsrätter i stället för att betala koldioxidskatt. Transportsektorn ska inte behandlas annorlunda, säger han.

Samtidigt poängterar han att klimatmålen måste fortsätta vara i fokus:

– Att Sverige avskaffar koldioxidskatten för drivmedel, eller justerar ner den, vid införandet av ETS2 ser jag som odramatiskt, men i andra vågskålen ligger våra åtaganden om att minska Sveriges klimatutsläpp. Det är viktigt och vi behöver styrmedel för att nå dem.

Inte bara bilister som drabbas

Även hushåll som använder olja eller gas för uppvärmning påverkas, något som är vanligt i europeiska länder. Det nya systemet syftar till att snabba på omställningen till fossilfria alternativ, men det betyder också livskostnaderna kan stiga för många.

Annons

Så införs systemet

EU:s nya handelssystem, ETS 2, rullas ut i flera steg:

1 november 2025 kom den svenska lagstiftningen för ETS 2.

1 januari 2025 behövde företag som påverkas börja övervaka och rapportera sina utsläpp.

1 januari 2027 träder själva utsläppshandeln i kraft, och kostnaderna börjar påverka priset på bränsle.

2028 förväntas systemet vara fullt utbyggt och i full drift.

Vad kan du göra redan nu?

För privatpersoner handlar det i första hand om att förbereda sig för högre kostnader. Kanske är det dags att överväga en övergång till elbil, hybrid eller andra alternativa lösningar.

Mårten Bergman lyfter även fram behovet av att stimulera klimatsmarta alternativ, bland annat genom lägre elskatt på utsläppsfria fordon: