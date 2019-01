Kan han rädda MP? Per Bolund vill ta över efter Fridolin

Nu är det klart. Ministern Per Bolund ställer upp i Miljöpartiets språkrörsval nu i höst, och det finns en stor chans att vi snart får se den 47-årige stockholmaren i partiledardebatterna.

Tidigare i vinter blev det ju klart att Gustav Fridolin kommer lämna platsen som språkrör, och som väntat är Bolund sugen på att ta över efter Friddo, som suttit på posten sen 2011.

– Det är miljö- och klimatfrågorna som fört mig in i politiken och som är grunden i mitt engagemang. Självklart vill jag att vi fokuserar där och lägger ännu mer vikt vid att vara de som är med och löser vår tids ödesfråga, säger Bolund till Dagens Nyheter.



Han hyllar också miljökämpen Greta Thunberg, och menar att hon inspirerat honom.

– Jag lyssnar till Greta Thunberg när hon säger till alla vuxna att det är dags att ta ansvar. Jag tycker att det är dags och mitt sätt att ta ansvar är att jag kandiderar till att leda Miljöpartiet, säger han till DN.

Per Bolund är just nu finansmarknadsminister, och kom in i riksdagen redan 2006. Tidigare hade han jobbat som tjänsteman på finansdepartementet under Göran Perssons regeringstid.



Miljöpartiet ska välja nytt manligt språkrör i maj.