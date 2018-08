Miljöpartiet vill ha skatt på engångsgrillar

Miljöpartiet har gjort ett nytt utspel i valrörelsen. Förra veckan kom partiet, som fått ett uppsving i opinionen efter den varma sommaren, med ett förslag om att straffbeskatta folk som tar bilen till stormarknaden. Detta för att uppmuntra till att man istället tar lådcykeln när man storhandlar.

Förslaget fick mycket kritik och hån, men nu kommer nästa stora reform från MP och partitoppen Per Bolund, finansmarknadsminister.

Per Bolund (Erik Simander/TT)

Nu vill Miljöpartiet införa en skatt på engångsgrillar. Tanken är att svenskarna nu ska börja laga mat på ett mer miljövänligt sätt. Under sommarens stora skogsbränder pekades ofta just grillar ut som boven i dramat, och under en tid infördes till och med ett nationellt grillförbud.

– Vi tror att en skatt skulle kunna hämma användningen och uppmuntra till mer hållbara matlagningsmetoder, säger Bolund till TT, enligt Dagens Nyheter.

Skatten på engångsgrillar skulle rädda naturen från bränder och spruckna stenhällar – för att inte tala om hur svårt det kan vara att sopsortera grillarna.

Istället för att grilla i naturen tycker Bolund att man ska ta med sig stormkök – alternativt göra mat hemma och ta med sig den i en värmeväska till picknicken eller utflykten. MP vill också se fler kommunala grillplatser.

Grillen kommer bli dyrare

Ja, om Miljöpartiet får igenom sitt förslag kommer alltså engångsgrillarna att bli dyrare. Priset på en engångsgrill idag varierar från ca 20 kronor och uppåt, beroende på modell och kvalitet.

Men när Nyheter24 kommer i kontakt med Bolund vill han inte säga hur mycket priset kommer höjas.

– Vi får be experterna se över och utreda det och sen får vi återkomma, säger finansmarknadsminister Per Bolund till Nyheter24.

Den som lever får se med andra ord.

