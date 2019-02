Det går riktigt bra för Kristdemokraterna och Ebba Busch Thor just nu. För ett år sen såg det ut som att partiet skulle åka ut ur riksdagen i höstens val, men nu har vinden tokvänt.

Det är TV4 som tillsammans med Göteborgs Universitet har sammanställt opinionssvängningarna för den senaste tiden, och i översikten syns det tydligt att KD är på frammarsch, med en ökning på 2,5 procentenheter, upp till 7,9 procent.

Övriga partier står mer eller mindre stilla, med undantag för Vänsterpartiet som ökar med 1,1 enheter upp till 9,3. Centerpartiet backar och har nu 7,7 procent.

Relationen mellan KD och C är minst sagt frostig just nu. Förra veckan pratade Ebba Busch Thor om just relationen till Annie Lööf i Skavlan. EBT menade då att läget mellan de båda har förändrats.

– Ja, det är klart. Den har ändrats i grunden. Det där vi byggde upp under 15 år, det finns inte längre, sa Busch Thor i Skavlan i fredags.

För Liberalerna fortsätter krisen, partiet får bara 3,5, procent i TV4:s sammanställning. Även Miljöpartiet skulle trilla ut ur riksdagen om det varit val idag.

Skulle detta bli valresultatet skulle V+S+C få 175 mandat i riksdagen, KD+M+SD skulle få 174, enligt TV4.

