Situationen med brexit är alltjämt oviss.

Premiärminister Boris Johnson ska enligt säkra källor ha för avsikt att utlysa nyval om brexit skjuts upp ytterligare efter tisdagens omröstning.

Går emot partiet

Uttalandet uppges vara en följd av att flera ledamöter från Tory valt att gå emot det egna partiet. Istället tänker de rösta med Labour för att hindra en hård brexit om inget avtal är klart till den 31 oktober.

Flera ledamöter från Tory har valt att gå emot det egna partiet. Bildkälla: Alberto Pezzali/TT

Johnson har tidigare uppmanat parlamentet att inte rösta för ytterligare förlängningar av brexit. Han ska också ha antytt att dra ut på brexit ytterligare är "meningslöst", enligt BBC.



Kommer inte be om mer tid

Enligt uppgifter hotas Boris Johnson om nyval, efter turerna om brexit. Bildkälla: Alberto Pezzali/TT

Premiärministern talade framför högkvarteret på 10 Downing Street under måndagskvällen. Johnson sa då att han inte under några omständigheter kommer att be EU om mer tid.

