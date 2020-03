Det var under onsdagen som nyheten kom att Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson hade flugit ner till den grekisk-turkiska gränsen för att försöka få migranter att inte resa hit.

Bland annat delade SD-ledare ut flygblad med ett budskap som många blev väldigt upprörda av.



”Sweden is full. Don't come to us! We can't give you more money or provide any housing. Sorry about this message", stod det i flygbladen. Här kan du läsa allt om det!

Jimmie Åkesson. Bildkälla: Twitter/@jimmieakesson

Med det som kanske rörde upp allra mest var att det längst ned på flygbladen stod som signatur "Svenska folket och Sverigedemokraterna".

Polisanmäls

Nu polisanmäls Jimmie Åkesson av Behrang Eslami, som arbetar som advokat i Stockholm.

– Förundersökningsledaren gjorde preliminärt bedömningen att gärningen kan rubriceras som hets mot folkgrupp, säger Eslami till Aftonbladet och fortsätter:

– Det var den information jag fick. Men jag fick intrycket att en förundersökning kommer att inledas.

"Handlar om ett osant intygande"

En av orsakerna som gjorde att Eslami tog upp telefonen var just signeringen på flygbladen och han hävdar att Åkesson far med osanna uppgifter.

– Det handlar om ett osant intygande, jag är en del av svenska folket och jag står inte bakom det som står angivet på flygbladen, säger Eslami till Aftonbladet.

Har ett maxstraff på två år

Att fara med osant intygande kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader. Om man däremot missbrukat sin tjänsteställning eller om brottet är särskilt grovt är maxstraffet två år.