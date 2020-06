Kanske kommer Jimmie Åkesson tvingas avgå innan Tegnell

"Stäng skolorna. Sparka Tegnell. Testa fler, testa mig. Släpp inte in folk som varit utomlands men släpp in mig, jag har varit i Turkiet."



Jimmie Åkessons coronaresa under våren har varit minst sagt svajig. Men strategin har varit densamma som under hela Åkessons karriär.

Det som folk snackar om vid köksborden ska sägas rakt ut. Det som ”vanligt folk” tycker och tänker ska formuleras till politiska förslag – om de sen överhuvudtaget är genomförbara är mindre viktigt.

Det som gjort Åkesson så framgångsrik är att han oftast haft handen på pulsen på väljarbasen – både hans egna väljare och andras. På så vis har han kunnat ta procentenhet efter procentenhet från Socialdemokraterna, och ta sig in i väljargrupper där SD innan varit chanslösa.

Men gäller detta även 2020 och efter corona?

Jimmie Åkesson framstår nu mer och mer som en politiker som inte riktigt vet vad han ska göra. Sverigedemokraternas partiledare har verkligen försökt att få uppmärksamhet – och nu vill han att statsepidemiolog Anders Tegnell ska avgå.

Detta är ett i raden av uttalanden under våren som avslöjar hur Åkesson inte bara törstar efter uppmärksamhet – det visar också på att han börjar tappa kontakten med vad vanligt folk tycker och tänker. Vad som helst för att få rubriker – eller?

Under våren har Åkesson till och med varit anmärkningsvärt out of touch med opinionen.

Hela idén med SD och Åkesson bygger på ständig uppmärksamhet och att vara i centrum. Nu när det inte är så länge blir Åkesson allt mer desperat. Samtidigt har Sverigedemokraterna aldrig gått ner så mycket i opinionsmätningarna som man gjort under våren.

Åkesson kanske på allvar nu frågar sig om hans karriär kommer vara längre än Tegnells. Det är ingen självklarhet just nu.

/Karl Anders Lindahl