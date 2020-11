Vi är inne på det amerikanska valets slutspurt och opinionsläget visar fortsatt lovande siffror för demokraternas presidentkandidat Joe Biden.



Något som inte uppskattas av den nordkoreanska regimen, som varit tydliga med att de inte hyser honom nån större respekt.

Nordkoreas statliga nyhetsbyrå KCNA kallade i förra året honom för en "galen hund", som av den anledningen bör "slås till döds med en pinne".

Demokraternas presidentkandidat Joe Biden. Foto: Andrew Harnik/TT

Kravet: Mindre kärnvapen

Biden har samtidigt varit tydlig med att han inte kommer investera tid i att förbättra samarbetet med Nordkorea.



Under en debatt fick han frågan huruvida han skulle gå med på att möta Kim Jong-un.

"Under förutsättningen att han skulle gå med på att dra ner sin kärnkraftskapacitet. Den koreanska halvön borde vara en kärnkraftsfri zon", svarade han då.

Donald Trump har träffat diktatorn Kim Jong-un vid tre tillfällen. Foto: Susan Walsh/TT

Trumps ovanliga metod: "Vi är inte i krig med Nordkorea"

Bidens inställning skiljer sig en del från den sittande presidenten Donald Trumps. Han har träffat diktatorn vid flera tillfällen – utan samma tydliga motkrav.

Han var dessutom den första amerikanska presidenten att träffa Kim Jong-un, som suttit vid makten sen 2011. Förutom tre dokumenterade möten ska de två statscheferna haft korrespondens via brev.

I en debatt har Trump förklarat att han anser det vara viktigt att upprätthålla goda relationer till andra statschefer.

"Vet du vad? Vi är inte i krig med Nordkorea", förklarade han.

Kim Jong-un är inte intresserad av att dra ner på Nordkoreas kärnvapenkapacitet. Foto: TT

Ny president - nytt förhandlingsläge

I en intervju med ABC News berättar Anna Fifield, författare till boken "The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong-un", att diktatorn har försökt vända Trumps medgörliga inställning till sin fördel.

Här finns en möjlighet för Nordkorea att etablera- och stärka sin maktposition.

Risken med en ny president är därmed ett förändrat förhandlingsläge för den 36-årige diktatorn.

Enligt Fifield skulle Biden vara en betydligt mer traditionell president i sitt sätt att förhandla. Det betyder att han troligtvis skulle kräva att Nordkorea gav upp något i utbyte mot eftergifter – reducerad kärnvapenkapacitet, till exempel.

Något som Kim Jong-un såklart inte är det minsta intresserad av.