Polisen varnar: Tjuvar är i farten här – stulit för 100 000

Vad man misstänker är en internationell stöldliga härjar i Åre just nu.

– Det går väldigt fort, säger Andreas Zehlander, gruppchef för polisen i Åre, om stölderna till Sveriges Radio.

På senare tid har polisen gått ut med flera varningar och uppmaningar till allmänheten om att vara vaksam. Det har gällt allt från villainbrott till stölder av från skogsmaskiner.

I det senare fallet var det specifikt GPS- och datorutrustning som tjuvarna ville åt.

Foto: Jeppe Gustafsson/TT

Nu går polisen ut med ännu en varning, sedan stölder till ett värde av 100 000 kronor inträffat under de senaste dagarna.

Annons

Polisen: "Tjuvarna är slipade"

Det är polisen i Åre som varnar för att vad man misstänker är en internationell stöldliga, med siktet inställd på cyklar, härjar på orten.

– Man ska inte tro att cykeln står säkert för att man har ett bra lås. De här tjuvarna är slipade och vet precis vad de håller på med och vilka verktyg de ska använda för att komma åt cyklarna, säger Andreas Zehlander, gruppchef för polisen i Åre, om stölderna till P4 Jämtland.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Annons

Så skyddar du din cykel

Enligt Andreas Zehlander finns det egentligen bara ett sätt att skydda sig mot ligan:

– Ta in cyklarna helt och hållet. Det är den enda lösningen som fungerar till hundra procent, säger han och konstaterar att förloppet kan "kan gå väldigt fort".

Polisen uppmanar vidare drabbade att anmäla stölderna.