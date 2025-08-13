Varning till bankomat-användare: Tjuvar slår till här

Polisen varnar just nu för stölder vid bankomater. Alla som gör kontantuttag uppmanas vara vaksamma.

Under de senaste veckorna har polisen varnat för stölder av olika slag på flera håll i landet.

I Åre har till exempel cykeltjuvar varit i farten och i Piteå har äldre uppmanats hålla ytterdörrar låsta sedan en tjuv känt på lägenhetsdörrar.

"I minst ett fall har grov stöld fullbordats", skrev polisen i samband med den senare varningen.

Polisen har varnat för bland annat cykelstölder på sistone. Foto: Hasse Holmberg/TT

Och nu går ännu en stöldvarning ut till allmänheten.

Kort stulna i samband med kontantuttag

Det är polisen i region Nord som nu uppmärksammar två stölder som inträffat i Jämtlands län – Östersund respektive Svenstavik – under den senaste veckan.

I bägge fall har personer blivit av med sina bankkort i samband med bankomatuttag.

Kort har blivit stulna i samband med kontantuttag. Foto: Martina Holmberg/TT

– I samband med att personerna skulle ta ut pengar ska en okänd man ha viftat med en 20-kronorssedel för att avleda personernas uppmärksamhet, säger Mikael Gruvelgård på polisen till SVT Jämtland och fortsätter:

– När de sedan ska ha vänt sig mot bankomaten igen ska bankkortet varit borta. Men ingen har blivit av med några pengar då de hann spärra korten.