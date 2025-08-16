En äldre version av BankID stängs ner den 30 augusti. Företag uppmanas därför agera nu.

Förra året användes BankID 7,6 miljarder gånger för identifieringar och underskrifter. Totalt hade man då 8,6 miljoner unika användare, samtidigt som 7 500 företag, myndigheter och organisationer var anslutna till tjänsten.

För de senare väntas en förändring i slutet av augusti.

Foto: Magnus Lejhall/TT

Version 5.1 av BankID stängs ner den 30 augusti

Nyheter24 har tidigare rapporterat om hur företag som fortsatt vill kunna erbjuda BankID för identifiering och/eller underskrift kommer att behöva uppdatera till den senaste versionen av deras RP-API.

Detta för att få tillgång till nya och framtida funktioner, få kontinuerliga säkerhetsförbättringar och ett säkrare såväl som mer användarvänligt flöde för kunder.

Och nu börjar det bli hög tid att genomföra uppdateringen. Den 30 augusti kommer nämligen version 5.0 att stängas ned.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Så vet ni vilken BankID-version ni använder nu

På BankID:s webbsida uppger man att de företag som är osäkra på vilken version som används i nuläget kan kontrollera detta i den URL som e-tjänsten anropar.