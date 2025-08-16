Förra året användes BankID 7,6 miljarder gånger för identifieringar och underskrifter. Totalt hade man då 8,6 miljoner unika användare, samtidigt som 7 500 företag, myndigheter och organisationer var anslutna till tjänsten.
För de senare väntas en förändring i slutet av augusti.
MISSA INTE: Klassisk butik i Göteborg stänger – efter 24 år
Version 5.1 av BankID stängs ner den 30 augusti
Nyheter24 har tidigare rapporterat om hur företag som fortsatt vill kunna erbjuda BankID för identifiering och/eller underskrift kommer att behöva uppdatera till den senaste versionen av deras RP-API.
Detta för att få tillgång till nya och framtida funktioner, få kontinuerliga säkerhetsförbättringar och ett säkrare såväl som mer användarvänligt flöde för kunder.
Och nu börjar det bli hög tid att genomföra uppdateringen. Den 30 augusti kommer nämligen version 5.0 att stängas ned.
Så vet ni vilken BankID-version ni använder nu
På BankID:s webbsida uppger man att de företag som är osäkra på vilken version som används i nuläget kan kontrollera detta i den URL som e-tjänsten anropar.
Sist i denna URL anges versionen, så för den senaste versionen – som är 6.0 – står det just 6.0. Står det 5.0 är det dags att uppdatera.
Hos BankID kan du läsa om hur ni, när ni uppdaterar till den senaste versionen, kan komma att behöva göra några anpassningar i integrationen.