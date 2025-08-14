Nyheter24
Mercedes: EU:s elbilsplan kan krascha bilmarknaden

Publicerad: 14 aug. 2025, kl. 10:30
Svenska Ola Källenius har sagt sitt om elbilar. Foto: Mercedes-Benz

​Mercedes vd Ola Källenius riktar skarp kritik mot EU:s beslut att stoppa försäljningen av nya bilar med förbränningsmotor från 2035.

Marcus Berggren
Han varnar för att hela den europeiska bilmarknaden riskerar att kollapsa om planen inte ändras.

Försäljningen långt under förväntan

Trots att Norge visar vägen med över 97 procent elbilar i nybilsförsäljningen, är intresset betydligt svalare i många andra europeiska länder. Högre elpriser, dåligt utbyggd laddinfrastruktur och svag politisk vilja gör att utvecklingen går långsamt.

Mercedes själva hade tidigare målet att bli ett renodlat elbilsmärke i Europa redan 2030. Men svag efterfrågan har fått företaget att backa och nu satsar man åter på att utveckla nya förbränningsmotorer.

Varnar för ”full fart in i väggen”

– Vi behöver en verklighetskontroll. Annars kör vi in i väggen med full fart, säger Källenius till tyska Handelsblatt.

Han menar att politiken måste vara teknikneutral och kompletteras med incitament som sänkt skatt och billigare laddning för att locka fler att välja elbil.

Det kan bli räddningen

Inför en kommande översyn av 2035-regeln diskuteras undantag för hybrider och bilar som kan köras på syntetiskt bränsle eller biobränsle. 

Bland andra Volkswagen hoppas på grönt ljus för fordon med så kallad räckviddsförlängare vilket kort och gott är en liten bensinmotor som laddar batteriet vid behov, likt en generator. 

Enligt Källenius kan ett sådant upplägg vara avgörande för att undvika en kollaps på bilmarknaden och samtidigt minska utsläppen.

