Detta måste du göra med din dator – senast 14 oktober

Har du en dator med Windows? Då ska du se till att den är uppdaterad innan 14 oktober.

I juli 2015 lanserades Microsoft Windows 10. Nu, 10 år senare, fasas operativsystemet ut, skriver företaget på bloggen Windows Experience.

Det innebär att från och med den 14 oktober 2025 så upphör supporten för Windows 10.

Uppdatera din dator för att undvika virus

Datorer med Windows 10 kommer fortfarande att fungera efter det, men eftersom de inte längre kommer få regelbundna säkerhetsuppdateringar, så ökar risken för virus och skadlig programvara.

Förutom att din dator blir med sårbar för cyberhot, så kan program som körs med Windows 10 att fungera sämre.

Detta gäller för Windows 10

Men all stöd och säkerhet försvinner inte på en gång, detta gäller:

Inga support eller funktionsuppdateringar efter 14 oktober.

Programmen i Microsoft 365, som word och excel, hålls uppdaterade till oktober 2026, och hålls säkerhetsuppdaterade till 10 oktober 2028.

Microsoft Defender Antivirus tillhandahåller säkerhetsuppdateringar till och med oktober 2028.

Kan din dator uppgraderas?