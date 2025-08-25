Microsoft stänger ner populära appen – redan 15 november

Microsoft Lens kommer snart att stängas ner för gott.

Microsoft Lens har länge, närmare bestämt sedan 2014, varit en given del av Microsofts gedigna app-paket.

Den låter dig skanna pappersdokument med mobilens kamera och är ett smidigt alternativ till en traditionell skanner.

Lens har hjälpt miljontals anvädnare att digitalisera gamla pappersdokument genom åren. Men trots populariteten har Microsoft nu valt att avveckla appen för både Android och iOS.

Microsoft: Detta händer 15 september

På sin supportsida skriver nämligen teknikjätten att Microsoft Lens kommer dras tillbaka från och med den 15 september i år.



Appen kommer sluta stödjas den 15 november och då även försvinna från app-butikerna, och en månad senare kommer skanningsfunktionen att sluta fungera för gott.

Efter 15 december kommer Microsoft Lens bara kunna användas för att komma åt tidigare skanningar.

Alternativet

Microsoft har som tur är byggt in Lens skanningsfunktionalitet i en annan app, nämligen Microsoft 365 Copilot.

Så för att fortsätta skanna dokument, gör så här:



Ladda ner och öppna Microsoft 365 Copilot-appen på din mobil. Välj ikonen för vågräta linjer i det övre vänstra hörnet i appen för att öppna menyn. Välj fliken Skapa. Klicka på skanna.