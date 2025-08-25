Googles dolda funktion – därför bör du använda den

Dyker gamla pinsamheter upp när man googlar ditt namn? Nyheter24 går igenom hur du enkelt tar bort oönskade sökträffar från Google.

Det krävs faktiskt bara några få klick för att städa i Googles sökresultat, och därmed göra det svårare för folk att hitta oönskat material när de googlar dig.



Googles dolda funktion – därför bör du använda till den

Sedan EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, trädde i kraft 2018 har du som privatperson rätt att begära borttagning av sökresultat som innehåller dina personuppgifter, så som ditt namn, din adress, oönskade bilder eller annat som kan skada din integritet. Att sidorna försvinner från sökträffarna innebär däremot inte att innehållet försvinner från internet. Vill man att materialet ska försvinna helt bör man ta kontakt med den som driver webbplatsen där materialet är publicerat.

Google-funktionen är användbar om du vill skydda din integritet, och få bättre kontroll över vilken information om dig själv som dyker upp i Googles sökresultat. Här går Nyheter24 igenom hur du gör – steg för steg.

Så städar du i Googles sökresultat

För att ta bort sökträffar som innehåller ditt namn eller andra personuppgifter använder du dig av Googles formulär. Där fyller du i vilka länkar du vill ska tas bort, och varför du vill att de ska tas bort. Om det rör sig om bilder du vill ska tas bort, använder du detta formulär.

När du fyllt i formuläret inväntar du Googles svar. Om de i sin tur avslår din begäran om borttagning kan du istället vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, i Sverige, som då kan avgöra huruvida Google gjort rätt bedömning utifrån GDPR.