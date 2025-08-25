Nyheter24
Nyheter /Teknik /Mobiltelefon

Mobilerna "dör" den här veckan – flera märken berörs

Publicerad: 25 aug. 2025, kl. 21:00
Baksidan på en Samsung-mobil, en kalender inzoomad på fredag den 13 och skärmen på en Motorola-mobil
Flera mobiler slutar uppdateras denna vecka – har du någon av dem? Foto: Richard Drew/AP/TT & Mary Altaffer/TT & Anders Wiklund/TT

Mobiltelefoner vars EOL-datum närmar sig kan vara bra att byta ut. På sikt riskerar de nämligen att bli allt mer osäkra att använda.

Mathilda Lundqvist
Mathilda Lundqvist,
Nyhetschef

Under sommaren 2025 har flertalet Android-mobiler passerat sitt datum för End-of-Life, EOL.

Även om det kan låta så, så betyder inte detta att mobilerna slutar fungera direkt. Men de kommer inte heller omfattas av nya uppdateringar, vilket kommer göra mobilerna oanvändbara och mer osäkra på sikt.

Har man någon av de berörda modellerna, så kan det helt enkelt vara smart att införskaffa sig en ny.

För ett par veckor sedan rapporterade Nyheter24 om fyra mobiltelefoner som var nära att "dö" – datum som vid det här laget redan passerat.

LÄS MER: 4 mobiltelefoner som "dör" nästa vecka – bråttom att byta

Foto: Seth Wenig/TT

Fyra modeller som slutar uppdateras i veckan

Den här veckan är det ytterligare fyra mobiler och en surfplatta som slutar uppdateras, enligt hemsidan EndOfLife.

Har du en mobiltelefon från Samsung eller Motorola? Läs vidare – om just din modells EOL infaller i veckan kan det vara bra att se sig om efter en ny.

Två Samsung-mobiler med EOL i veckan:

  • Modell: Galaxy Z Fold3 5G
    Datum för EOL: 27 augusti 2025
  • Modell: Galaxy Z Flip3 5G
    Datum för EOL: 27 augusti 2025

Två Motorola-mobiler med EOL i veckan:

  • Modell: Moto G32
    Datum för EOL: 31 augusti 2025
  • Modell: Motorola Edge (2022)
    Datum för EOL: 31 augusti 2025

En surfplatta med EOL i veckan:

  • Modell: Galaxy Tab Active4 Pro
    Datum för EOL: 31 augusti 2025

LÄS MER: 17 mobiler som slutat uppdateras i sommar – hög tid att byta

