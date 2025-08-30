Nyheter24
Googles stora förändring – finns i din mobil redan nu

Publicerad: 30 aug. 2025, kl. 19:30
Har du sett den nya Gmail-uppdateringen?
Har du sett den nya Gmail-uppdateringen? Foto: Unsplash

Google har gjort stora förändringar i Gmail-appen.

Frank Regen
Frank Regen,
Redaktör

Gmail, Google

Gmail är världens mest använda mejltjänst. Du kan använda den både i webbläsaren på datorn och som en app i mobiltelefonen.

Gmail-appen brukar sällan se några märkvärdiga förändringar. Nu verkar det däremot vara dags för det.

Enligt 9to5google har Google nämligen börjat rulla ut en ny design vid namn Material 3 Expressive till samtliga Gmail-användare.

LÄS MER: Stäng av reklamen i din dator – så gör du

Ändringarna i Gmail

Den nya designen ändrar dels hur appen ser ut och dels hur användaren interagerar med den. 

Den största ändringen är en ny, lekfull animation som syns när man sveper på ett mejl för att radera eller arkivera det.

Om du öppnar ett mejl i den nya Gmail-appen får du bland annat se att knappar som Svara och Vidarebefordra nu har fått en helt ifylld design i stället för de gamla konturerna.

Även Google Chat-fliken har fått flera förändringar. I stället för att varje meddelande ligger i en egen ruta samlas listan nu i en enda behållare med mjukt rundade hörn upptill och nedtill, ett upplägg som påminner om Google Messages.

Ändringar införs i samband med version 2025.08.11.x av Gmail för Android.

Här kan du se skärmdumpar på den nya designen.

LÄS MER: Android får ny funktion – snart kan du ångra meddelanden

