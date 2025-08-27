Stäng av reklamen i din dator – så gör du

Har du reagerat på att det poppar upp stora mängder "reklam" i din Windows-dator? Du kan ta kommando över datorn igen genom att stänga av oönskad popup-reklam.

Har du öppnat datorn och blivit matad med reklam av diverse slag? Då är du inte ensam. Inte minst om du använder dig av en Windows-dator med Microsoft som operativsystem.

Trött på reklamen i datorn? Stäng av den

Tekniksajten PC för Alla redogör för att du kan, om du vill, agera för att enkelt slippa all reklam i datorn.

Det är nämligen inte ovanligt att det med jämna mellanrum poppar upp informationsrutor i Windows. Det är inte heller sällan reklamen i dessa rutor handlar om olika Microsoft-tjänster du ”bör” köpa för att skydda din dator.

Annons

Så gör du för att slippa Microsoft-reklamen

Genom att gå in i ”Utforskaren” kan du välja att säga av rekommenderade filer.

Så här gör du: