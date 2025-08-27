Nyheter24
Nyheter /Teknik

Stäng av reklamen i din dator – så gör du

Publicerad: 27 aug. 2025, kl. 05:30
Dator.
Är du också trött på "jobbig" reklam i din Windows-dator? Du kan stänga av det. Foto: Christine Olsson/TT & Caisa Rasmussen/TT

Har du reagerat på att det poppar upp stora mängder "reklam" i din Windows-dator? Du kan ta kommando över datorn igen genom att stänga av oönskad popup-reklam.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Teknik, Windows, Dator

Har du öppnat datorn och blivit matad med reklam av diverse slag? Då är du inte ensam. Inte minst om du använder dig av en Windows-dator med Microsoft som operativsystem.

LÄS MER: Mobilerna "dör" den här veckan – flera märken berörs

Trött på reklamen i datorn? Stäng av den

Tekniksajten PC för Alla redogör för att du kan, om du vill, agera för att enkelt slippa all reklam i datorn.

Det är nämligen inte ovanligt att det med jämna mellanrum poppar upp informationsrutor i Windows. Det är inte heller sällan reklamen i dessa rutor handlar om olika Microsoft-tjänster du ”bör” köpa för att skydda din dator.

LÄS MER: Google Chrome slutar snart fungera för dessa Android-användare

Så gör du för att slippa Microsoft-reklamen

Genom att gå in i ”Utforskaren” kan du välja att säga av rekommenderade filer.

Så här gör du:

  • Öppna ”Inställningar” via Start-knappen längst ner till vänster.
  • Välj ”Anpassning, Start”.
  • Slå sedan av allt du inte vill att Windows ska ha tillgång till, exempelvis ”Visa rekommenderade filer i Start, senaste filer i Utforskaren och objekt i snabblistor”.

MISSA INTE: Microsoft stänger ner populära appen – redan 15 november

Kommentarer

