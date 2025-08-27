Stäng av reklamen i din dator – så gör du

Har du öppnat datorn och blivit matad med reklam av diverse slag? Då är du inte ensam. Inte minst om du använder dig av en Windows-dator med Microsoft som operativsystem.
Trött på reklamen i datorn? Stäng av den
Tekniksajten PC för Alla redogör för att du kan, om du vill, agera för att enkelt slippa all reklam i datorn.
Det är nämligen inte ovanligt att det med jämna mellanrum poppar upp informationsrutor i Windows. Det är inte heller sällan reklamen i dessa rutor handlar om olika Microsoft-tjänster du ”bör” köpa för att skydda din dator.
Så gör du för att slippa Microsoft-reklamen
Genom att gå in i ”Utforskaren” kan du välja att säga av rekommenderade filer.
Så här gör du:
- Öppna ”Inställningar” via Start-knappen längst ner till vänster.
- Välj ”Anpassning, Start”.
- Slå sedan av allt du inte vill att Windows ska ha tillgång till, exempelvis ”Visa rekommenderade filer i Start, senaste filer i Utforskaren och objekt i snabblistor”.